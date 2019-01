– Jeg er stolt over at vi klarte å mobilisere så mange folk til tirsdagens fakkeltog. Ikke bare bønder, men også andre demonstranter som ville vise sin støtte, forteller leder for Rogaland bondelag, Marit Epletveit til Aftenbladet.

Sammen med henne, var det om lag syv andre demonstranter tilstede fra Rogaland bondelag og Rogaland sau og geit. De vil at flere ulver skal avlives, slik stortinget har vedtatt. Ulven gjør skade på sau og lam på beite.

I 2016 ble om lag 105.000 sau og lam drept av rovdyr eller døde av sykdom mens de var på beite.

Rogalandsbøndene deltok fordi det var viktig for bøndene å vise sin misnøye overfor regjeringen, ikke på grunn av situasjonen i Rogaland, men for å vise solidaritet.

– Vi vil vise at det er en samlet gruppe som står bak dette kravet, sier hun.

Carina Johansen

Vil bli hørt

– Hva er det dere ville oppnå?

– Vi så at det var et engasjement uten sidestykke, og håper at det blir lagt merke til. I beste fall vil det føre til at regjeringen følger det vedtaket som har blitt gitt av stortinget, fortsetter Epletveit.

Styremedlem i Rogaland bondelag, Ole Martin Eikeland var også med i toget, og er enig med Epletveit. Han ser at fakkeltogene hjelper, men om det er nok er han ikke like sikker på.

– Lokale interesser må bli lyttet mer til. Det er ikke riktig at regjeringen går inn og overstyrer stortingsvedtak når bestandmålet for ulv er oppfylt, sier han.

Ulv som symbol

Det er ikke bare ulven det er snakk om under denne debatten. Man snakker om fire ulike rovdyr, men ulven brukes som et symbol på rovdyrpolitikken.

– Husdyrene blir ikke avlivet på en human måte når de blir tatt av rovdyr. Naturen er brutal, påstår hun.

Det er noe av det bondelaget som arrangør av fakkeltoget ville få fram. Det skjedde på en fredelig måte, og uten avbrytelser. Førstkommende lørdag er det motparten, NOAH sin tur til å ta over gatene.