Nå må også elbiler betale over Boknafjorden

I Rogaland vil takstendringen til Fjord1 gjelde på sambandet mellom Arsvågen - Mortavika.

Full pris for en vanlig personbil er i dag 192 kroner - og av disse er 54 kroner bompenger. Elbiler vil fortsatt være fritatt for bompenger, så elbiler må dermed betale 69 kroner. Elbilister med verdikort gis 50 prosent rabatt, og vil dermed betale 25 prosent av normal pris for kjøretøy - eller 34,50 kroner. Da er sjåfør inkludert i billettprisen.

Tidligere har elbilister måtte betale for sjåføren, men ikke for elbilen på ferjen over Boknafjorden. Med de nye reglene må elbilene betale halv pris av ordinær kjøretøypris.

Kunder som bruker periodekort eller ungdomskort for å betale for sjåføren av elbil, vil ikke kunne gjøre dette etter 1. mars, opplyser Fjord1.

Endringene skjer i samsvar med riksregulativet for ferjetakster, melder Fjord1.

