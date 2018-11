Hvorfor har Lund kommune et unikt sjakkbrett på rådhuset?

Denne historien har to mulige innganger, la oss begynne med den litt triste. Oldemor til Magnus Carlsen, Solveig Øen, døde før ordføreren fikk vist henne sjakkbrettet. Hun bodde i en omsorgsbolig på Moi og fulgte nøye med på hva oldebarnet foretok seg på tv.

– Det var litt derfor jeg tenkte at vi måtte sikre oss dette klenodiet. Så kunne vi i neste omgang invitere Carlsen-familien til Moi og gjøre stas på dem, sier ordfører Olav Hafstad.

Magnus Carlsen har tre søstre. En av dem var med i den siste sendinga fra sjakk VM. Du la kanskje merke til mellomnavnet hennes? Øen. Det er et stedsnavn fra Helleland i Eigersund. Seinere har deler av slekta havnet over kommunegrensa til Lund.

Havnet på Moi

Men så var det den andre inngangen til fortellingen. Sjakkbrettet. Hvordan i alle dager havnet et sjakkbrett med signaturen til verdens 10 beste sjakkspillere, inkludert Carlsen, Caruana og Anand, i glassmonter på Moi?

– Det kunne stått på Klepp. Ordføreren der var svært hissig på å få fatt i det, forteller Olaf Hafstad.

For et par år siden ble ordførerne i Rogaland invitert til Stavanger og Norway Chess. De fikk høre foredrag av far Carlsen og de fikk treffe alle sjakkstjernene. Under middagen dro lederen av turneringen fram et sjakkbrett med 10 signaturer. Det var et klenodium, ble det sagt. Nå ville han at ordførerne skulle by på brettet. Pengene skulle gå til et godt formål.

– Det brettet skal jeg ha, var min første tanke, sier Olav Hafstad. Det var linken til oldemor på Moi som satte ordførerens på tanken. Så begynte budrunden. Da fikk ordføreren kalde bein. Saken var jo ikke klarert politisk.

– Jeg kjøper det privat, var min neste tanke, humrer han.

Klepp vs. Lund

Budene begynte på 1500 kroner, men etter hvert ble de så pass høye at kommuner som Sandnes og Stavanger bakket ut. Problemet var ordføreren i Klepp. Hun virket like oppsatt som Hafstad på å få tak i brettet. Så tok hun sats og bydde 7500 kroner.

– Da smalt jeg til og sa 10 000 kroner.

Det sprengte alle budsjettrammer i Klepp og ordføreren måtte slukøret meldte pass.

– Jeg fikk brettet, men så meldte etterpåklokskapen seg. Var det rett å gjøre dette på vegne av kommunen? Jeg tok med brettet i formannskapet, sa hva jeg hadde gjort og sa samtidig at jeg ville kjøpe det privat hvis kommunen mente det var feil å bruke penger på brettet. Siden formålet var godt og pengene gikk til å plante trær i Argan skogen i Marokko, sa formannskapet ja, vi kjøper brettet. Nå står det på hedersplass i glassmonter i rådhuset.

Ordfører Olaf Haftstad legger til at Lund har mange idrettsstjerner som nesten er fra kommunen.

– Mor til Ingebrigtsen-brødrene er fra Moi. Og så har han syklisten, hva er det nå han heter, Boasson, Edvald Boasson Hagen, ei tante på Moi.