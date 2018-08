Havnevesenet kjøper Risavika ett år før tiden

For å videreutvikle Risavika, startet Stavangerregionen Havn IKS i 2016 sammen med de private eierne en prosess for å overta de private eierandelene i Risavika Havn AS over en treårsperiode.

Partene er nå enige om å gjennomføre overtakelsen nærmere ett år tidligere enn planlagt. Fra før eide havnevesenet 45 prosent, de siste 55 prosentene er nå kjøpt av Risavika Eiendom (21 prosent) og NorSea (34 prosent).

Aftenbladet omtalte transaksjonen da den ble kjent for to år siden. Den gang ble det opplyst at oppkjøpet var verdt 1,4 milliarder kroner.

- Sammen med de private eiere har vi kommet frem til at det mest hensiktsmessige er at vi overtar eierskapet nå, sier havnedirektør Merete Eik i Stavangerregionen IKS i en pressemelding.

Hun sier de nå vil jobbe for å utvikle området form å befeste Risavikas stilling som Vestlandets logistikknutepunkt.

– Nærmere 200 mål skal utvikles for logistikk, kombinasjons- og kontorbygg. Som offentlig havneselskap har vi et tidsperspektiv som strekker seg langt frem i tid, sier Eik.

Samtidig med oppkjøpet overtar Stavangerregionen Havn IKS eiendommen der ConocoPhillips har sin oljebase med kaier og bakområde. Risavika Havn AS hadde opsjon på å kjøpe eiendommen, men fant det mer hensiktsmessig at kjøpet skjedde i regi av kommende morselskap, Stavangerregionen Havn.

Den totale finansieringen skjer blant annet gjennom salget av områder i næringsparken i 2016 som ikke inngikk i Risavika Havn AS sin kjernevirksomhet. Selskapet vil bli innlemmet som et heleid datterselskap av Stavangerregionen Havn IKS. Det vil bli driftet etter samme modell som de andre døtrene i konsernet, det vil si enten ved kjøp av tjenester internt fra konsernet eller eksternt.