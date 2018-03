Søkerboom til helse- og oppvekstfag

Tallene fra årets søking til videregående opplæring viser også at det fortsatt er stor økning i antall søkere til helse og oppvekstfag. Det er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere. Søkertallene for to år tilbake viste en oppgang på omtrent 40 prosent sammenliknet med året før.

– Det har vært trenden en stund at det har vært høy søking til helse og oppvekstfag. Vi er imidlertid overrasket over at søkertallene fortsetter å stige ytterligere, sier Eide.

Trenger helselæreplasser

Trenden på helse og oppvekstfag har gjort at opplæringsavdelingen ved Rogaland fylkeskommune har bedt kommunene forberede seg på at flere vil trenge lærlingplasser innen helse og omsorg i fremtiden.

– Vi har bedt kommunene være oppmerksom på dette og lage rom for flere lærlingplasser i deres budsjetter. Vi har en god dialog med kommunene om dette, sier Eide.

Flere søkere til helse og oppvekstfag gjør også at konkurransen om plassene blir hardere.

Eide tror at trenden er kommet for å bli.

– Det vil jo trolig bli et stort behov for helse og omsorgsarbeidere i fremtidens samfunn.

– Vi synes det er bra at trenden på programfaget TIP har snudd. Vi så en nedgang i søkere til TIP-program i forbindelse med nedgangstidene som rammet blant annet oljebransjen, sier Helge Eide, seksjonssjef ved opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune.

Av alle søkere til vg1 har 10,1 prosent søkt seg til TIP, mot 9,6 prosent i fjor. Årsakene kan være mye medieomtale.

– Nedgangen i oljebransjen har jo vært mye omtalt. Unge har både blitt advart mot å velge utdanning innenfor bransjen, mens andre derimot har oppfordret unge til å søke, sier Eide.

Tross flere søkere, tror Eide det vil være læreplasser å få for kvalifiserte søkere til læreplass innenfor TIP-faget

– En stund var bedriftene redde for ikke å få nok søkere til læreplasser. Mulighetene for læreplasser ser ut til å være gode, sier Eide.

360 plasser på påbygg, 619 søkere

Det har og vært en trend at det har vært en kraftig oversøking til påbygg til generell studiekompetanse i vg3. I fjor var det 690 søkere til 360 plasser, i år har det gått noe ned, til 619 søkere.

– Ikke alle vil få plass ved vg3 påbygg til høsten. De som ikke får plass vil få tilbud om vg3 fagopplæring i skole, som bygger på det vg2-tilbudet de har fullført og bestått, sier Eide».

På grunn av oversøkingen til påbygg vil man se på om det er behov for å øke antall studieplasser ved påbygg til generell studiekompetanse.

– Vi vil øke kapasiteten på påbygg. Hvor mange flere studieplasser vi vil utvide med kan vi ikke gå ut med enda. Det må også opp politisk, sier Eide.

Har justert for elevtallnedgang

Aftenbladet har tidligere skrevet om at man i Rogaland forventer en midlertidig nedgang i elevtallet til videregående. Årets tall viser at det er 21 691 som søker videregående opplæring, en liten nedgang fra i fjor. I år synker også avgangskullet fra grunnskolen med 200 elever.

– Det er en forventet nedgang i søkertall slik vi planla i høst. Det vil ikke bli behov for store justeringer nå når søkertallene er klare, men vi vil foreslå noen endringer i tilbudene slik at kapasiteten skal stemme best mulig med hvordan ungdommene har søkt, sier Eide.

Bygg og anleggsteknikk går mest ned sammenliknet med fjoråret, og er nå på samme nivå som i 2015.

Også flere har læreplass som sitt første ønske. I år hadde 2229 søkere læreplass som sitt første ønske, mot 2183 i fjor. I følge pressemeldingen til Rogaland fylkeskommune, melder flere av opplæringskontorene om økt behov for lærlinger.

Årets søkertall:

Skole Antall søkere Bergeland videregående skole 663 Dalane videregående skole 641 Bryne videregående skole 1661 Gand videregående skole 1243 Godalen videregående skole 516 Haugaland videregående skole 915 Karmsund videregående skole 690 Hetland videregående skole 593 Kopervik videregående skole 423 St. Olav videregående skole 914 Jåttå videregående skole 1185 Randaberg videregående skole 801 Sola videregående skole 464 Sandnes videregående skole 1126 Sauda videregående skole 465 Skeisvang videregående skole 685 St. Svithun videregående skole 1098 Stavanger katedralskole 605 Stvgr. offshoretekn. skole 141 Strand videregående skole 608 Vardafjell videregående skole 528 Øksnevad videregående skole 469 Vågen videregående skole 833 Åkrehamn videregående skole 453 Ølen videregående skole 361

