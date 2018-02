Får Stavanger-restaurantene Sabi Omakase og Re-naa nye Michelin-stjerner i dag?

SISTE: Fortsatt to Michelin-stjerner til Stavanger

– Kiler i magen

Dette sa hovedpersonene fra Stavanger før utdelingen:

– Du vet aldri helt hvordan det går, men det er jo gøy da! Det kiler litt i magen hver gang på Michelin-utdelingen, sier daglig leder ved Re-naa, Sven Erik Renaa til Byas.

Renaa tror ikke at han vil motta enda en stjerne ved årets utdeling.

– Vi har nok ikke fått nok besøk i 2017 for å få to stjerner, sier Renaa.

– Vi satser på at vi får beholde stjernen vår et år til. Jeg føler vi fortjener det, sier daglig leder i Re-naa, Sven Erik Renaa til Byas.

Han uttrykker til Byas at han ikke er nervøs før utdelingen på mandag, men at det alltid er litt usikkerhet rundt det.

Nordisk stjerneutdeling

Alle nordiske restauranter med Michelin-stjerner og de nye nominerte er invitert til arrangementet.

Begge Stavanger-restaurantene er ferskinger i Michelin-klubben. Re-naa mottok stjernen sin i 2016, og Omakase mottok sin i 2017.

På årets Michelin-utdeling i København vil restauranter fra nordiske land delta. Prestisje-stjernene blir delt ut hvert år, men restauranter kan også miste stjernene sine om de ikke opprettholder standarden.

Kristian Jacobsen

Har perfeksjonert menyen

Kjøkkensjef og daglig leder for Sabi Sushi Omakase i Pedersgata, Roger A. Joya, gleder seg til utdelingen.

– Vi ser positivt på at vi har blitt invitert. Man er på en måte med i klubben, sier han.

Joya forteller Byas at han har hatt vanskeligheter for å følge nøye med på andre restauranter grunnet hardt arbeid med Omakase. Men han er klar over at det er mange restauranter, blant annet i Oslo, som jobber veldig hardt for stjernene.

– Det er jo tross alt den høyeste anerkjennelse og ære en kokk kan få. En medalje for årene du har stått på kjøkkenet og jobbet ræven av deg!

– Er du nervøs?

– Hva skal jeg være nervøs for? Det er bare spennende. Om flere norske restauranter kommer inn i Michelin-klubben, så er det flott også, sier Joya.

Joya er forsiktig med å spå fremtiden, men har tatt grep for å forbedre restauranten i 2017.

– Jeg har forandret mye på menyen, og har perfeksjonert den helt. Det er fremdeles mye å gjøre riktignok. Det vil være spennende å se hva tiden bringer, sier Joya.

Han ønsker også det beste for Michelin-naboen i Stavanger, Re-naa.

– Det er veldig positivt om Re-naa også får en stjerne til. Det er veldig god reklame Rogaland at vi har to restauranter med Michelin-stjerner i Stavanger.

– Vi krysser fingrene og håper på det beste! Avslutter Joya.

Terningkast seks

Aftenbladets matkritikere har tidligere hyllet Mitchelin-restaurantene i Stavanger, og ga dem begge terningkast seks.

– Jeg tror begge restaurantene beholder stjernene sine i år. Om Omakase eller Re-naa klarer å få en stjerne til blir jeg selvfølgelig positivt overrasket, men det mest sannsynlige er at begge beholder sine nåværende stjerner, sier matkritiker i Aftenbladet, Harald Birkevold.

Han mener at stjernene er et tegn på at matbyen Stavanger har gjort noe riktig.

– Vi har et sterk matmiljø i Rogaland og det er betalingsvilje i området, legger han til.

Utdelingen vil foregå mandag 19. februar og Aftenbladet vil være til stede på arrangementet. Følg også med på våre nettsider for å se livestream av Michelin-utdelingen i København.