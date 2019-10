Ti biler kjørte ulovlig i Pedersgata i løpet av 30 minutter

Stavangers populære take away-gate er blitt enveiskjørt. Biler har nå bare lov å kjøre Pedersgata ut av sentrum – fra krysset ved Langgata og videre til Harald Hårfagres gate.

– Ti biler som kjører feil på en halvtime, det høres mye ut, sier fungerende seksjonsleder Øyvind Haaland ved trafikk- og sjøseksjonen ved Sørvest politidistrikt.

Han sier at det erfaringsmessig kan ta litt tid før bilister venner seg til nye trafikkmønstre. Samtidig blir han litt forundret over at det skjer nettopp ved omleggingen i Pedersgata.

– Det har jo vært så mye omtale av denne omleggingen, så den burde være godt kjent. Dessuten bør bilistene selvsagt være så våkne at de følger skiltingen til enhver tid, sier Haaland.

Da politiet gjennomførte kontroll i gata tirsdag, ble fem bilister bøtelagt for brudd mot påbudt kjøreretning. Håland regner med at det bli nye kontroller.

– Det er veldig farlig å komme mot kjøreretning, så dette er et alvorlig brudd, sier Håland.

Parkerte biler på krysse sykkelfelt

Ekstra utfordrende for bilistene i nye Pedersgata er at de parkerte bilene i gata må krysse sykkelfeltet for å komme ut i kjørebanen.

Det er ikke ofte trafikkreglene for ei gate endres på denne måten, så Håland kjenne ikke til erfaringer fra lignende gater.

Da en rekke veier ble til forkjørsveier for noen år siden, var situasjonen helt annerledes.

– Da ble en del hovedtraseer til forkjørsveier og flere av sideveiene med mye trafikk var allerede regulert inn med vikeplikt. Den omleggingen skjedde helt uten noe problem, sier Øyvind Haaland.

