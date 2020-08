Erna Solberg etter Sians krenkefest: Ytringsfriheten har en kostnad

Tyrkia fordømmer Sians skjending av koranen i helgen. Statsminister Erna Solberg (H) frykter at det norske vernet om ytringsfriheten skal bli lest feil.

Fanny Bråten med koranen under Sians markering utenfor Stortinget lørdag. Det har fått både det tyrkiske utenriksdepartementet og Frp-leder Siv Jensen til å reagere. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Dag Kjørholt

Johan Falnes

I en uttalelse på den tyrkiske ambassadens Facebook-side fordømmer det tyrkiske utenriksdepartementet den antiislamske gruppen Stopp islamiseringen av Norge (Sian) for skjendingen av koranen på den såkalte krenkefesten lørdag.

Det tyrkiske utenriksdepartementet skriver at det forventer at norske myndigheter nå tar alle nødvendige skritt for å sikre at denne typen handlinger ikke skjer igjen.

Sian-profilen Fanny Bråten rev i stykker og spyttet på sider fra koranen under markeringen, som ble arrangert utenfor Stortinget.

Siv Jensen reagerer

Frp-leder Siv Jensen reagerer sterkt på utspillet fra Tyrkia.

Hun forventer at regjeringen gir tyrkiske myndigheter klar beskjed om at ytringsfriheten er grunnlovsfestet i Norge.

– Vi skal verken la totalitære krefter eller andre stater få begrense den grunnlovfestede ytringsfriheten vi har i Norge, sier Frp-lederen i en kommentar til NTB.

Samtidig understreker hun at partiet tar avstand fra Sian.

– Det tyrkiske utenriksdepartementet har åpenbart ikke forstått hva ytringsfrihet betyr. Jeg regner med at Utenriksdepartementet er tydelige overfor Tyrkia og andre muslimske land om hvordan ytringsfriheten står i Norge. Vi må hegne om vårt demokrati uavhengig av hva slags reaksjoner vi kan få, sier Jensen.

Ytringsfriheten har en kostnad

Statsminister Erna Solberg (H) minner for sin del om at ytringsfriheten har en kostnad.

Hun mener man av og til må tåle å høre ting som gjør vondt.

– Jeg er veldig bekymret for at ytringsfriheten, som vi hegner sterkt om i Norge, kan oppleves annerledes i andre land, eller at det kan oppleves som at vi ikke bryr oss om de holdningene som Sian har. For det gjør vi, sier Solberg til NTB.

– Jeg tar sterkt avstand fra alt det de står for. Jeg syns det er vondt å høre på hvordan de omtaler mennesker som bor i dette landet, omtaler troen til mennesker som bor i dette landet, sier hun.