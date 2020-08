Mandag kan passasjerer koronatestes også i Risavika

Fra mandag av kan reisende mellom Danmark og Norge koronateste seg ved utenlandsterminalen i Risavika i Sola.

Passasjerene ankommer Risavika med MS Bergensfjord mandag klokken 06:30 er de første som får anledning til å teste seg på det nye testsenteret. Foto: Kristian Jacobsen

Olav Rege Olsen Journalist

– Sammen med gode samarbeidspartnere i regionen har vi jobbet intensivt med å få til testmuligheter både på flyplassen, og nå også i Risavika. Jeg er glad for at også reisende som kommer sjøveien nå får et testtilbud, sier Sola-ordfører Tom Henning Slethei.

For to uker siden åpnet testsenteret ved Stavanger lufthavn, Sola.

Nå er det ferjepassasjerene som kommer til Risavika som får muligheten til å teste seg i det de ankommer regionen.

Tilbudet gjelder både rogalendinger som kommer hjem fra utenlandsreise, turister og andre reisende, opplyser Sola kommune i en pressemelding.

I en egen hall ved utenlandsterminalen kan reisende i personbiler og bobiler, svinge innom testsenteret og bli testet fra bilen.

Trailersjåfører kan testes i eget avlukke, der også reisende uten bil kan få utført testen.

Kommunen har det medisinske ansvaret for testsentrene i Risavika og på Stavanger lufthavn, Sola. Helse vest bidrar med installasjon av tekniske løsninger til senteret.