Ap-Nordtun vil undersøke om betalte vaksiner kan refunderes

Onsdag kom nyheten om at årets russekull i Stavanger får gratis vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse.

Carina Johansen

Dette ble foreslått i formannskapet torsdag 27. mars, hvor det ble vedtatt å gi gratis vaksine til neste års russekull. Tirsdag kom imidlertid nyheten om at kommunen tilbyr gratis vaksine til årets kull likevel. Vaksinen tilbys gratis på skolene fra og med torsdag 4. april, bare én dag før russedåpen i Stavanger.

Mange har allerede betalt selv

Flere russ er fortvilet fordi de allerede har betalt 490 kroner for å vaksinere seg mot den smittsomme sykdommen.

I kommentarfeltet under Aftenbladets sak finner vi flere kommentarer fra både russ og andre som er frustrerte på vegne av dem som allerede har betalt.

- Det er mange som allerede har tatt den og betalt. De burde jo ha fått pengene tilbake. Bør være likt for alle, kommenterer en leser.

- Flaks at jeg måtte betale masse for den, skriver en annen med ironisk undertone.

Flere mener at russen som allerede har vaksinert seg bør få refundert beløpet for vaksinen.

Vil sjekke mulighet for refusjon

- Om beløpet kan refusjoneres til elevene som allerede har tatt vaksinen og betalt for den, er noe vi blir nødt til å undersøke, sier ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun (Ap). Det var hun som la frem forslaget for formannskapet torsdag 27. mars.

- Kjipt at forslaget kom såpass sent

President for russens hovedstyre i Stavanger, Anas Hassan, forstår godt at russen er frustrerte. Han var selv med på å skaffe vaksiner til Hetland videregående skole hvor han er elev. Samme dag som vaksinene ankom skolen ble forslaget lagt frem i formannskapet, torsdag 27. mars.

Kristian Jacobsen

- Jeg har hørt fra flere at de syns det er kjipt at forslaget ble lagt frem såpass sent, kun en uke før russetiden starter. Det er kjedelig å betale 550 kroner for vaksinen, for så å få beskjed en uke senere at den blir gratis hvis du ikke har tatt den, sier Hassan.

I følge Folkehelseinstituttet anbefales det at vaksinasjon utføres i god tid før russefeiring eller annen tilsvarende aktivitet begynner.

- Etter gjennomført vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse, opplyses det på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

- Det er synd at vaksineringen starter dagen før russedåpen. Det tar en stund før virkestoffene i vaksinen begynner å fungere, så de som tar den i morgen er kanskje ikke beskyttet for smitte i den første perioden av russetiden, sier Hassan.

Viktigst at vi nå kan redde flere liv

Jarle Aasland

- Jeg vet ikke om dette har blitt tatt opp tidligere og eventuelt hvorfor ikke. Jeg tok det opp i formannskapet samme dag som jeg fikk signaler om at gratis vaksine ble tilbudt i andre kommuner.

Nordtun understreker at det viktigste er at elever som ikke allerede har tatt vaksinen nå kan få gjort det gratis.

- Jeg har fått veldig mange positive tilbakemeldinger, også fra personer som har vært pårørende til mennesker som har hatt denne sykdommen og dødd av den. Det er veldig positivt at vi nå kanskje kan bidra til å redde flere liv med dette vedtaket.