Frp farget krisepakken og budsjettet blått

Partipolitikken gjorde comeback i budsjettforhandlingene. De rødgrønne ble satt på sidelinjen da Frp fikk milliarder til bomkutt, veibygging og billigere brus.

De fire partiene på borgerlig side, fra venstre Tore Storehaug (KrF), Ola Elvestuen (V), Mudassar Kapur (H) og Sylvi Listhaug (Frp) på pressekonferanse i vandrehallen i Stortinget, etter at regjeringspartiene og Fremskrittspartiet kom til enighet om revidert statsbudsjett. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– En del av de tingene som foreslås her, er veldig klassisk Frp-politikk som ikke har så mye med krisehåndtering å gjøre, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik.

– Det å ta ned bompengesatsene, det er de jo for enten det er solskinn eller regn i dette landet, sier hun til NTB.

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF kom torsdag til enighet med Fremskrittspartiet i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett og den såkalte fase 3-pakken med koronatiltak.

Det skjedde først flere dager på overtid og etter at Frp hadde skvist ut flere milliarder kroner til sine hjertesaker. Finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) forsvarer pengebruken.

– Vi er i en ekstraordinær situasjon. Dette er den mest krevende økonomiske situasjonen Norge har vært i siden andre verdenskrig, sier han til NTB.

Asfalt, bom, eldre

Regjeringspartiene fikk støtte fra Frp til hovedgrepene både i revidert nasjonalbudsjett og krisepakken. Samtidig var tittelen på Frps pressemelding «mer veibygging, eldreomsorg og kreftbehandling og mindre bompenger»:

* Partiet fikk 700 millioner kroner til veibygging og 600 millioner til å skrote bomprosjekter – selv om Frp ikke vant fram med kravet om bomfri sommer på norske riksveier.

* 600 millioner går til reduserte helsekøer og 400 millioner til en egen eldrepakke.

* Avgiftsøkningen på ikke-alkoholholdig drikke fra 2018 skrotes, noe som koster 440 millioner i året.

* Norske kystkommuner får i år og neste år 1,25 milliarder kroner mer, totalt 3,25 milliarder, fra Havbruksfondet.

Svekker budsjettet

På toppen av opprinnelige satsinger på titalls milliarder kroner sørget Frps gjennomslag i forhandlingene for at 2020-budsjettet svekkes med ytterligere 4,3 milliarder kroner.

De fleste påplussingene gjelder bare for inneværende år, men også på sikt svekkes budsjettet med 1,1 milliarder kroner.

Konfrontert med at flere av Frps seirer tilsynelatende ikke har så mye med koronakrisen å gjøre, svarer Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug slik:

– Ja, men det handler jo om folks økonomi. Mange familier er hardt rammet nå av permitteringer. De har mindre inntekter. Da vil slike bidrag være svært positive.

Listhaug viser til at mange aktører også har slitt voldsomt på grunn av sukkeravgiften, samtidig som reverseringen kan bidra til å begrense grensehandelen, stimulere norsk næringsliv og bedre vanlige folks økonomi.

Ikke permittering

Frp fikk også gjennomslag for sin hjertesak om å reversere regjeringens forslag om å utsette kutt i makssatsen for eiendomsskatt.

Det betyr at kuttet fra 5 til 4 promille for å begrense kommuners muligheter til å hente penger på eiendomsskatt kommer allerede neste år.

Et kutt i formuesskatten på arbeidende kapital på 1,3 milliarder kroner lå allerede inne i forslaget fra regjeringen.

Men de fire partiene på borgerlig side gjør foreløpig ingenting med permitteringsordningen. Arbeiderpartiet foreslo torsdag å bruke 3 milliarder kroner på å forlenge ordningen ut året.

NHO-sjef Ole Erik Almlid er strålende fornøyd med kuttet på formuesskatten, men krever at endringer i permitteringsordningen må på plass før sommeren.

– Mange bedrifter har nå stort behov for at permitteringsordningen utvides, slik at man kan være permittert i 52 uker, sier han.