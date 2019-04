Helikopterpilot: Full kontroll på storbrannen i Lyngdal

LYNGDAL/KVINESDAL: – Jeg har vel sjelden vært så glad for regn som nettopp i dag, sier brannsjef for Brannvesenet Sør Jon Inge Aasen til Fædrelandsvennen.

Han bekrefter på samme vis at det nå er full kontroll på brannen.

– Dette ser veldig bra ut, sier han ved 09.45-tiden.

Pilot Dan Ribe forteller at det nå kun er enkeltflammer her og der.

– Vi skal nå flytte litt rundt på mannskapet for å få dette helt slukket, sier han.

Brant tre steder

I alt 57 brannmannskap jobber med å slå ned brannen.

Gjennom natten har det brent på tre ulike steder i Lyngdal og Kvinesdal: Lille Kvelland, ved Røysgård og Vidringstad. Både ved Lille Kvelland og Røysgård var brannen slått ned ved 09-tiden.

– Brannen ved Lille Kvelland ble slokket med god hjelp av regnet, sier Trond Risnes i Brannvesenet Sør.

Lander ved Pitstop Cafe

Dermed kan de tre helikoptrene konsentrere seg om Vidringstad. Operasjonen har sitt utgangspunkt ved Pitstop Cafe ved E 39 på Kvinesheia. Her har politiet, brannvesenet og Sivilforsvaret satt opp telt og her lander helikoptrene for å hente utstyr.

– De har også hentet våre folk for å bringe dem innover heia. Dit er det ikke mulig å verken kjøre eller gå, forteller overbefal Torbjørn Høyland i Brannvesenet Sør.

Kartet viser Røysgård ved E 39 på Kvinesheia mellom Lyngdal og Fedafjorden, like øst for Pitstop Cafe.

Holder på hele dagen

Han sier det er flere kilometer innover heia før man kommer til dit det brenner.

Aasen sier de vil holde på i hele dag.

– Regnet kom velsignet på, men er ikke det avgjørende for å få dette slått ned. Helikoptrene sammen med folk på bakken må dynke jorda, sier han.

De opplyser at folk på Røysgård ble bedt om dra fra stedet da det en stund så skummelt ut, men at det ikke lenger ser ut til å være noen fare. De har derfor kunnet dra tilbake.

Startet tirsdag

Skogbrannene sørvest i landsdelen startet tirsdag ettermiddag. Det brant både i Kvinesdal, Marnardal og Hægebostad. Men det er i Lyngdal flammene har skapt størst utfordringer.

Da mannskapene ved 22-tiden tok pause for natten, brant det fremdeles godt. Og i løpet av natta spredte skogbrannen spredt seg fra drøyt 1000 mål til 4000 mål.

Store styrker

Siden klokka 05 onsdag morgen har helikoptre og brannmannskaper kjempet mot vinden og flammene.

– Vi rykket ut i 05-tida for å sikre bebyggelse. En stund var det fare for den, men mannskapene som fikk kontroll, sa Kay Bentsen hos 110 Agder til Fædrelandsvennen like før klokka 06.30 onsdag morgen.

Saken oppdateres