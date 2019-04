Drakampen om elbusser fortsetter - frykter Ryfast går glipp av 22 millioner

Mandag skal Samferdselsutvalget og Fylkesutvalget diskutere elbusser, sykkelbuss og hvor mange avganger det blir gjennom Ryfast. Tirsdag tar Fylkestinget den endelige beslutningen.

Saken er en nøtt som allerede behandlet to ganger. Det nye anbudet koster 25 millioner kroner mer enn det som er avsatt på budsjettet. Da saken ble behandlet i Samferdselsutvalget i mars, var det bred politisk enighet om å legge på 6 millioner kroner, og å prioritere økt frekvens framfor elektriske busser. Venstre var da alene om å gå inn for elbusser og sykkelbuss. Da saken ble behandlet for andre gang, i Fylkesutvalget 9. april, signaliserte både Ap og Frp mulig støtte til elbuss.

I et nytt notat på 19 sider, drar fylkesrådmannen fram argumenter for å droppe elbusser på grunn av kostnadene. Dessuten er utslippene av klimagasser små, fordi det bare er snakk om 33 dieselbusser. For å få mest mulig ut av investeringene er det viktigere med elektrifisering av bybusser, ikke i de som kjører halvtomme i grisgrendte strøk, ifølge fylkesrådmannen.

Joachim Steinbru

– Unik sjanse

Kjartan Alexander Lunde, leder i Rogaland Venstre og medlem i Samferdselsutvalget, er uenig. Han viser til at Ryfast-bussene har en unik mulighet til å få solid med statsstøtte. Både 9,8 millioner kroner fra Enova og 12 millioner kroner fra Miljødirektoratet. Mye av statsstøtten vil gå til ladeinfrastruktur, som vil kunne brukes i framtidige bussanbud på strekningen.

– Enkelte andre partier har antydet at de heller vil ha elbusser på Haugalandet i stedet for gjennom Ryfast. Men de 12 statlige millionene kan kun brukes på bussene gjennom Ryfast, ikke på andre strekninger. Dette framgår nå tydelig i notatet til fylkesrådmannen. Ettersom andre bussanbud i Rogaland ligger flere år fram i tid vil sannsynligvis ingen andre framtidige bussprosjekter kunne få såpass mye statsstøtte. Eventuelle elbusser på Haugalandet vil ikke få støtte av Miljødirektoratet ettersom dette anbudet der avgjøres før neste søknadsrunde, forklarer Lunde.

Venstre mener Ryfast-anbudet er en unik mulighet til å få fortgang på å få fossilfritt kollektivtilbud.

– Rogaland fikk landets første elbusser, og har fem elbusser nå som begynner å bli flere år gamle. Teknologien har nå kommet såpass langt at de andre byområdene i Norge og Europa bestiller nå mengder av elbusser. Til sommeren får Oslo 70 nye elbusser og Trondheim får 25 stykk. Det er nå på tide at også Rogaland får gjort investeringer i nye elbusser og nå har vi muligheten til å komme på banen med investeringer i dette anbudet. Det synes vi er fornuftig å gjøre. Uten å gå for elektrisk drift nå, vil det ikke være mulig å nå Kolumbus sine klimamål om å kjøre fossilfritt innen 2024. Venstre støtter denne målsetningen, uttrykker Lunde.

– Forskjellsbehandling av Ryfylke

Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) viser til at bydelen Hundvåg har omtrent like mange innbyggere som Strand kommune (nesten 13.000 innbyggere).

– Jeg blir provosert dersom fylkespolitikerne spiller elbuss opp mot hyppigheten i rutetilbudet mellom Strand og Stavanger. Hundvåg har buss hvert 7–8 minutt nesten hele døgnet. Samtidig mener fylkespolitikerne at det er godt nok at Strands innbyggere skal ha avgang hver time. Nå må fylket slutte å nedprioritere Ryfylke. Jeg mener de bør gå for full pakke i Ryfast-anbudet dersom de mener alvor med kollektivtilbud, uttaler hun.