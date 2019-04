Folkeavstemningen i Forsand: - Magefølelsen sier Strand

– Magefølelsen sier Strand, uttrykker Paul Løland, Senterparti-politikeren som gjorde at flertallet vippet fram og tilbake.

I 2016 var han med i flertallet som stemte for kommunesammenslåing med Sandnes. Rett før behandling i Stortinget i juni 2017, varslet Løland (Sp) at han hadde endret syn på kommunereformen.

Dermed var det flertall for sammenslåing med Strand, men Sandnes-fløyen hindret at det ble gjort vedtak i kommunestyret gjennom feil bruk av kommuneloven. Dette var ulovlig, ifølge Fylkesmannen i Rogaland.

Alt handler om ferja

I Forsand har alt sammenheng med Høgsfjord-ferja. Sandnes-fløyen er overbevist om at Nye Sandnes er en garantist for at ferja blir opprettholdt.

– Jeg snudde på grunn av usikkerheten rundt ferja og garantiansvaret rundt Ryfast. Jeg så tegn til at fylkeskommunen ville gjøre det de kan for å hindre ferja, blant annet ved å presse prisen ned på Ryfast. Dessuten har jeg fått et annet verdisyn etter denne turbulente perioden. Vi har fått kjenne på kroppen hvordan er i Sandnes, blant annet ved kjøp av tjenester. Legevakten er ikke billig og det er lang reisevei, sier Paul Løland.

En jevn strøm velgere entrer valglokalet. Svein Maudal og Terje Helgeland har ikke lyst til å si hva de har stemt.

– Jeg håper på god stemmedeltakelse og at vi får et klart svar den ene eller den andre veien. Det kan hjelpe til å få roet folk litt. Denne saken har skapt frustrasjon og har vært med på å rive bygda i stykker. Men om det blir flertall for Strand, vet vi ikke om Stortinget vil endre på noe, sier Helgeland.

– Stortinget kommer ikke til å ta i denne saken

Thore Håland representerer Bygdalista i Forsand. Sammen med Samlingslista og Høyre har Bygdalista vært tydelig på at Sandnes er det beste valget.

– Sandnes er en stor og robust kommune. Bedre å være en utkant i Sandnes enn en utkant i Stavanger, sier han ut fra tanken om at Strand på sikt kommer til å bli innlemmet i Stavanger.

– Jeg er mot folkeavstemning på dette tidspunktet, det har ingen hensikt. Jeg har fått signaler om at Stortinget ikke kommer til å ta i denne saken på nytt, legger han til.

Astrid Haukelid sier at saken har splittet bygda og skapt mye uenighet.

– Det er nok nå, folk skal se hverandre etterpå.

Sigrunn Knudsen skal flytte fra Forsand til Strand for å bo i leilighet.

– Ungene bor fortsatt i Forsand. Det hadde vært hyggelig om vi ble boende i samme kommune, sier hun.