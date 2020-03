Stavanger: Boganesturen

Flott kulturlandskap ved Jåttånuten. Foto: Kjell Helle-Olsen

Kommune: Stavanger

Lengde: 11,9 kilometer. Én vei.

Du kan starte turen ved Hinna park i Jåttåvågen og tar deg ut mot fjorden mellom nye hus og staselige næringsbygg. Du rusler langs den nye Promenaden og hører bølgeskvulpene slå mot brygga.

Lydene fra hverdagslivet i småbåthavna og en liten skog er rammen rundt, i det du går ut på Boganeset. Navnet kan stamme fra gammelnorske Bugr, som i stedsnavn ofte betyr krummet eller bøyd strandlinje. Bruket Boganes er gammelt og det tilhørte gården Jåttå. Navnet er nevnt allerede på 1400-tallet.

Du følger veien ut mot svabergene, der du får flott utsikt mot Sandnes, Lifjellet og hekkeholmene sør for Boganeset, før du setter kursen tilbake langs egne spor.

Du fortsetter på nedsiden av Jåtten bydelspark, men nysgjerrigheten river i deg, så du tar en avstikker opp trappene og går på en liten oppdagelsesferd i den flotte parken. Etter moro på lekeplassen, går du videre forbi Viking stadion, Jåtten videregående skole og opp grøntdraget langs Austtunsletta.

Koselige Ungdomsgeilen viser deg veien gjennom bjørkeskogen og historisk landskap spekket av idyll. Du runder den lille kollen Jåttåhaugen, som har flott utsikt om du tar turen på toppen. Du fortsetter omgitt av vakkert kulturlandskap og steingjerder ned Skogsbakken, krysser Diagonalen og trimmer deg gjennom Hinna idrettspark.

Gjennom boliggater tar du deg videre opp mellom husene til Grannesveien, før du følger gater med li-navn opp til Sørmarka der skogen omfavner deg. Hunden kan løpe fritt på Hinnamarka, mens utsikt og sjeldne salamandre kan beskues på Hinnaberget, 112 meter over fjorden der nede.

Nedover går det i Hindalsbakken til vakre Hindalsdammen og Hindal gård. Du følger turveien under Dobbeltsporet ned til sjøen og rekker et lite forfriskningsbad på Hinnastranda. Langs Jåttåflaten slår du følge med toget og går i den tidligere sjøkanten som engang var omgitt av grøderikt jordbruksland. Senere utfyllinger ga grobunn for industri og oljenæring i sterk vekst.

Det 50 meter høye skråtårnet på Nautholmen minner deg om tiden da Ekkofisktanken og oljeplattformer i betong ble bygget her. Inne i tårnet er det kanaler til sprengstoff for rask riving, for det var aldri meningen at tårnet skulle bli stående. De skulle bare bevise at det var mulig å bygge Troll-plattformen, verdens største flyttbare byggverk, som gjør sin gjerning på Troll-feltet i Nordsjøen. Men dynamitten er for lengst fjernet, og tårnet er blitt et landemerke.

Hverdagsturen avrundes med den friske sjølufta og måkene gratulerer med innsatsen.

