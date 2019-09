Justisministeren vil ha anonym tipsordning for å avsløre asyljuksere

– Vi legger nå til rette for at man kan gi anonyme tips til Utlendingsdirektoratet (UDI) om utlendinger som for eksempel har oppgitt feil identitet, har reist tilbake til hjemlandet sitt på ferie, eller har gjort andre ting som bryter med utlendingsloven, sier Kallmyr til NRK.

Det er meningen at tipsere kan gå inn på UDIs nettsider og sende inn tips digitalt, både med full identitet og anonymt. Fram til nå har det kun vært mulig å tipse om mulige brudd via telefon, epost eller vanlig brev.

Noe av bakgrunnen for Kallmyrs ønske om en slik tipsordning, er en NRK-reportasje om eritreere som feirer det eritreiske regimet i Norge. Etter det som kom fram i reportasjen har regjeringen bedt UDI om å gjennomgå Eritrea-saker spesielt.

I reportasjen feiret norsk-eritreere at det var 25 år siden nasjonaltjenesten ble innført. Nasjonaltjenesten er en plikttjeneste for alle borgere i enten militæret eller i sivile stillinger, og er hovedårsaken til at mange eritreere flyktet fra landet.

Kallmyr mener at det som kom fram i reportasjen, kan være med på å undergrave tilliten til asylsystemet.