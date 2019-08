– Jeg syns det er flott at sykehjemmet legger så godt til rette for at folk skal få leve slik de ønsker selv, selv om det kanskje ikke er et A4 liv, sier Listhaug.

– Det er viktig at de også får lov til å kose seg når de trenger pleie og omsorg.

Rusavdelingen på Stokka sykehjem har plass til 22 pasienter. Alle pasientene på avdelingen er eller har vært alkohol- eller narkotikamisbrukere.

Bruker alkohol på avdelingen

Avdelingen fungerer ikke som en avrusingsklinikk, og pasientene får lov til å bruke alkohol på avdelingen.

– Det vi arbeider med her er å gi pasientene et godt liv, og la dem lære å leve med sykdommen sin, sier Morten André Lindeland som har jobbet som hjelpepleier på Stokka sykehjem siden 2008.

Han forteller at pasientene i forskjellig grad har slitt med rusmisbruk, og at de kommer til sykehjemmet når de ikke lenger kan klare seg hjemme i egen bolig.

Carina Johansen

Gro Elisabeth Pedersen har bodd på Stokka sykehjem i bare fire måneder, men har allerede funnet seg godt til rette. Pedersen forteller at hun var rusmisbruker for ni år siden, men nå er helt fri. Hun har likevel hatt problemer med å bo alene på grunn av angst.

I dag har hun skrevet et kort til statsråden, og serverer kaffe til besøket.

– Jeg gruet meg veldig til å komme hit for fire måneder siden. Men frykten gikk så fort over når jeg kom inn hit. Det er en fantastisk plass, forteller Pedersen til Listhaug.

Når Listhaug spør hva hun syns om maten på sykehjemmet, forteller hun at hun ikke har noe å utsette på det.

– Jeg har gått opp flere kilo siden jeg kom hit, sier hun lattermildt.

Carina Johansen

– Maten vi har nå er veldig bra. Men det kan ikke sammenlignes med det vi hadde når vi hadde eget kjøkken på sykehjemmet, svarer Lindeland når Listhaug spør hvordan maten på Stokka sykehjem er.

Vil ha kjøkken inn i sykehjem

– Sykehjemsmat er en av sakene vi er mest opptatt av. Det er mange som ønsker gratis skolemat - eller rettere sagt, skattefinansiert skolemat, det er ingenting som er gratis her i livet. Vi mener det er foreldrene sitt ansvar at barna får mat både hjemme og på skolen. Det viktigste for oss i samfunnet å gjøre, er å ta tak i at 30 prosent av eldre på sykehjem og ellers enten er underernært eller står i fare for å bli det, sier Listhaug.

– Da er det helt feil prioritering å bruke penger på skolemat. Vi må bruke pengene på de syke her i landet, og sørge for at de får skikkelig mat. Vi ønsker å satse på å få kjøkken inn i sykehjem og få opp kvaliteten på maten. Det er vår prioritet å ta tak i dette for de som har bygd dette landet, sier Listhaug.

Ønsker statlig finansiert eldreomsorg i hele landet

Sylvi Listhaug ble 3. mai i år utnevnt til statsråd, og tok over som eldre- og folkehelseminister i regjeringen.

– Hva er du mest stolt over å ha oppnådd som eldre- og folkehelseminister så langt?

– Det er at vi i Fremskrittspartiet har fått teste ut statlig finansiert eldreomsorg, som vi har jobbet for i årevis. De kommunene som prøver det, opplever suksess. Jeg tenker det er viktig at en kan gi hjelpen til de som trenger det, og at det ikke er pengene til kommunen det skal stå på.

– Dette er noe vi ønsker å innføre for hele landet, sier Listhaug, og forteller at ordningen nå skal rulles ut i flere kommuner.

Regjeringen bevilget i statsbudsjettet for 2016 150 millioner kroner til det treårige forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenester, som Fremskrittspartiet lenge har ivret for. Seks kommuner var med på forsøket, som varte fram til mai i år.

Prøveordningen ble innført før Listhaug ble eldre- og folkehelseminister, men nå ønsker regjeringen å utvide prøveprosjektet, både i tid og i antall kommuner.