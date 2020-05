Ada Kaalhus er død

Minneord: Med sjokk og vantro fikk vi melding om at Ada Kaalhus døde 1. påskedag.

Ada ble født 2. august 1940 på Valnes utenfor Bodø. I 1948 flyttet de til Bodø. Ada sin ungdomstid var aktiv og lykkelig. Hun drev med håndball og dansing og sykkelturer med venner. Høsten 1954 skjer det tragiske at faren drukner og Ada fikk et spesielt og nært forhold til sin mor resten av livet.

Ada var russ i 1959, deretter et halvt år i Paris, husmorskole i Bodø og ett års handelsgymnas i Bergen. Planen var å bli flyvertinne. Men da møtte hun Ole Bernhard Kaalhus i Bodø, de forlovet seg og hun ble med ham til Graz i Østerrike hvor han tok ingeniørstudier. De giftet seg i Bodø i 1962. Etter noen år i Nord-Norge, fikk Ole ansettelse i Stavanger kommune som leder av Trafikkavdelingen. Ada var husmor de første årene, men begynte i Braathens SAFE i 1979, og senere i SAS. I tillegg jobbet hun som guide. Ada og Ole fikk tre barn, Ole Johan, Rutt og Hans Bernhard. I 2001 kom første barnebarnet til

verden og i 2006 ble hun farmor til tvillinger.

Ole var svært syk i 12 år før han gikk bort i 2017. Omsorgen for Ole var til tider krevende, men hun fikk energi og glede i samvær med barnebarna, med venner og hun elsket å reise. Leiligheten i Spania brukte de ofte og ble et fristed for Ada i den vanskelige tiden.

Ada kom fra en liten familie. Likevel, – og kanskje nettopp derfor, var hennes kjærlighet og omsorg overfor familien stor. Venner fra Bodø og et stort sosialt nettverk, betydde også svært mye.

Mange vil minnes det blide ansiktet i Braathens og senere SAS sin skranke på Sola. Hun gledet seg over å kunne hjelpe og hatet byråkratiske hindringer som kom i veien for fornuftige og logiske løsninger.

I Stavanger Guideforening var hun leder i en årrekke. Hun fikk raskt en sterk tilknytning til byen, selv om hun hele tiden visste hvor hun kom fra! Fra stuevinduet hadde de utsikt til byggingen av Condeepene i Gandsfjorden. Dette inspirerte, og som guide sto utviklingen av Stavanger som olje-hovedstad sentralt. De siste årene prøvde hun å trappe ned, men når Oljemuseet ringte og ba henne ta enda en gruppe, var det vanskelig å si nei!

Hun elsket å formidle på sin personlige måte, om utviklingen som oljeindustrien har gjennomgått og hvordan dette har påvirket byen og landet.

Ada fikk et spennende liv, med opp- og nedturer. Hun fokuserte alltid på det positive og så etter muligheter, og hun var alltid til stede for andre. Hun var lett å få med seg, om det var et sosialt samvær, en tur rundt Mosvatnet, en konsertopplevelse eller en reise. Et svar som; «Ja, hvorfor ikke?» satt løst.

Vi traff Ole og Ada gjennom jobben på Trafikkavdelingen i 1974. Fra første stund ble vi inkludert som del av den store «familien». Vi er glade for at vi fikk bli kjent med Ada og Ole, og oppleve disse årene som nære venner. Nå er vi mange som sitter igjen med et meningsløst og dyptfølt savn.

Aud og Ivar Fett