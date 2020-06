Gjør som 70.000 andre - få nyhetene først

Publisert: Publisert: 27. september 2019

Elin Stueland Digitalredaktør

Nyhetsbildet endrer seg kjapt, og jobben for oss i Aftenbladet er å sørge for at du er oppdatert på de viktigste nyhetene i regionen, i landet vårt - og ikke minst i verden. Nå mottar 70.000 personer varsling på telefonen når noe viktig skjer. Det kan du også gjøre - du kan også sørge for at du får varsling innenfor det feltet du er mest interessert i.

Først - last ned Aftenbladets app hvis du ikke har den. Den finner du her om du bruker Iphone:

Aktiver de områdene du ønsker å få varsling på. Dette valget finner du under «innstillinger» nederst til høyre i appen.

Dersom du bruker en Android-telefon, så finner du appen her:

Start dagen oppdatert

Det siste halvåret har 52.000 mennesker fått en daglig oppdatering av nyhetsbildet til klokka 07.00. Tjenesten heter Morgenbrifen og gir deg det du trenger av info før dagen begynner: tre viktige saker hver morgen. Akkurat passe for å begynne dagen litt oppdatert.

Morgenbrifen onsdag 3.juni.

Varslingskategoriene du kan velge mellom:

Nyhetsvarsel

De viktigste nyhetene og de store hendelsene (i alle kategorier).

Næringslivet

Nyheter om økonomi, oljå og næringslivet.

Politikk

Siste nytt fra politikken

Sport

De viktigste sakene fra lokal sport, inkludert Oilers, Viking og Ingebrigtsens.

Kultur

Det viktigste som skjer i det rogalandske kulturlivet. Og ikke minst de viktigste anmeldelsene.

Trafikk

De største hendelsene som påvirker trafikken.

Morgenbrifen

Det du trenger å vite før du står opp

Byas

Siste nytt fra Byas-redaksjonen

Du stiller inn dine interesser ved å trykke på Innstillinger og deretter Varsler nede til høyre i appen.

Still spørsmål i kommentarfeltet om det er noe du lurer på. Digitalredaktør Elin Stueland i Aftenbladet svarer løpende på henvendelser.