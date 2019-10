Dalsnuten har fått et nytt trekkplaster

– Dette er vanvittig populært, sier Amund Revheim.

Han er på Gramstad med sønnen Jesper Svanes Revheim (5), og snakker om aktivitetskampanjen «Beat The Street» som nå er inne i sin tredje uke i Sandnes.

7000 skolebarn fikk for to uker siden utdelt en brikke som registrerer aktiviteten deres. Når barna passerer én av de 93 registreringsboksene som er plassert ut i bydelene og ved kjente turmål, legger de brikken inntil for å få registrert poeng. Jo flere registreringer, jo større mulighet for å vinne premier.

Jon Ingemundsen

De fleste boksene gir 10 poeng. På toppen av Dalsnuten er det imidlertid 50 poeng å hente, og det er liten tvil om at denne boksen er spesielt populær. De to siste søndagene har det vært rene folkevandringen. Forrige søndag ble det gjort 4500 registreringer på toppen.

Får flere ut på tur

– Vi er på tur med klassen, sier Jesper Svanes Revheim (5).

– Har dere fått mange poeng?

– Jepsi pepsi, sier klassekamerat Jonas Østby Hus (5).

Guttene har «Beat The Street»-brikken hengende rundt halsen. Drevent legger de brikken inntil boksen. Det danner seg nesten kø av ivrige barn og voksne som vil registrere poeng.

Jespers far Amund Revheim, ser at kampanjen virker. Den får både barn og voksne i aktivitet.

– I gå syklet Jesper en lang tur – helt til Julebygda, via Sandvedparken og hjem igjen, sier han, og legger til at også mor var med på sykkelturen.

Jon Ingemundsen

Jon Ingemundsen

Mange av dem Aftenbladet traff på Dalsnuten søndag, forteller om økt aktivitet på ettermiddagstid som følge av «Beat The Street»-kampanjen. Og da er det ikke turer til fjells de snakker om, men korte turer i barnas nærmiljø.

– Vi har vært mye ute og syklet om kveldene, og på fredag samlet vi poeng på Eventyrstien i Sandvedparken, sier Tigist Abraham, som gikk til Dalsnuten sammen med datteren Miriam Haileyesuse (9).

Også Vilde Skadberg Fjellstad (12), har brukt ettermiddagene til å samle poeng.

– Vi har syklet mye rundt, sier hun.

Trebarnsmor Tirza Buter-Holen har med seg sin yngste datter Susanne (4) på søndagstur. 4-åringen har ikke begynt på skolen ennå, men har sikret seg et «Beat The Street»-kort likevel.

– Hennes to eldre søsken sykler mye i nærmiljøet for å samle poeng, men i dag måtte vi til Dalsnuten. Det er jo fint vær og i tillegg gis det mange poeng her, sier Buter-Holen.

Folkevandring til Dalsnuten

Over 14.000 barn og voksne har kastet seg med i konkurransen «Beat The Street». Alle skolebarn fikk, i tillegg til egen brikke, også med seg et kort hjem som foreldre eller søsken kan bruke for å registrere poeng. Slike kort deles også ut på rådhuset, kulturhuset og på Vitenfabrikken.

Jon Ingemundsen

– Mottakelsen har vært helt rå. De første dagene kollapset serveren i England fordi aktiviteten og påmeldingen var så stor. Det er helt magisk å se all den aktiviteten. Hvor har alle disse ungene vært i hele mitt liv, spør Gunn-Rita Dahle Flesjå, ansvarlig for konkurransen.

Fra alle bydeler meldes det om stor trafikk av gående og syklende på ettermiddag- og kveldstid. De aller fleste registreringsboksene henger i barnas nærområder, og mange passerer en boks eller to til og fra skolen. Målet med kampanjen er nettopp å få flere til å gå og sykle til og fra skole og fritidsaktiviteter.

Forlenger livet

Og skal vi tro en ferske studie, har tusenvis av sandnesgauker forlenget livet sitt litt som følge av økt aktivitet de siste ukene.

Studien, med data fra Norge, Sverige, England og USA, viser nemlig at rolig gange reduserer risikoen for tidlig død betydelig.

Mens fagfolk hittil har sagt at du må ta i om det skal monne, viser den nye studien, omtalt på forskning.no, at all aktivitet er viktig. Og effekten selv av svært lite er større enn man har visst.

– Det betyr jo at så godt som alle har noe å vinne, sier Ulf Ekelund, som er professor i idrettsmedisin ved Norges idrettshøgskole (NIH), til forskning.no.

I studien har forskerne sammenliknet fysisk aktivitet og dødelighet hos mer enn 36.000 personer over 40 år. Resultatene viser at selv så lett intensitet som hagearbeid og rolig gange reduserer risikoen for tidlig død betydelig.

Noen korte turer i nærmiljøet – mellom to-tre «Beat The Street»-bokser, kan altså ha stor betydning for helsa.

Jon Ingemundsen

Foreldre jukser

Forutsetningen for helsegevinsten er imidlertid at man går eller sykler mellom boksene.

– Jeg har selv sett foreldre som kjører mellom boksene og barn som løper rundt med fem kort. Da gir jeg beskjed. Det er ikke greit å jukse, sier prosjektleder Gunn-Rita Dahle Flesjå.

I kommentarfeltet på Facebook får «Beat the Street»-teamet stadig melding om folk som observerer juks både blant barn og voksne.

Jon Ingemundsen

– Vi kan ikke leke politi, men det er ufattelig trist at det forekommer juks, sier Dahle Flesjå.

Juks til tross, hun håper flere kommuner vil teste ut konkurransen.

– Dette er folkehelse på sitt beste. Målet er å få flere i aktivitet, ikke bare for en kort periode. Det hadde vært helt fantastisk med en ny runde til våren. Kanskje kan vi få til en felles konkurranse i alle kommunene i Rogaland, sier hun.

Noen startvansker

Søndag var det bare blide fjes å se på Dalsnuten, og boksen på toppen gikk nesten varm av alle brikker og kort som skulle sanke poeng. Noen startvansker har det likevel vært. Flere bokser har slitt med dårlig signal, slik at poeng ikke har blitt registrert.

– Vi har byttet ut noen bokser og flyttet noen på grunn av dårlig signal. Litt kluss må vi tåle, men målet er at vi skal få beskjed om dårlig batteri før boksene slutter å virke, forklarer Dahle Flesjå.

Fordi konseptet er utarbeidet i England, blir det bare registrert en lengde på 500 meter mellom hver boks. Det betyr at deltakerne kan ha beveget seg en god lengre enn det som blir registrert.

– Ikke glem at dette først og fremst handler om å komme seg i aktivitet, understreker den tidligere proffsyklisten.

På Facebook-siden til kampanjen informerer hun om hvilke bokser som til enhver tid gir størst gevinst, om det er problemer med noen av boksene.

Fakta: Beat The Street «Beat The Street» er en konkurranse mellom skolene i Sandnes der målet er å samle mest mulig poeng til sin skole. Konkurransen varer fra 18. september til 30. oktober. Kommunen har betalt 1 million kroner for leie av lisens til det engelske selskapet som har utviklet konseptet. Prosjektet er betalt av statlige midler fra Bymiljøpakken.