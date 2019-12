40–50 permitteres på Hotel Victoria

– Vi er alt kommet et stykke på vei, og er ferdig med andre etasje. Nå står resten av etasjene for tur. Vi hadde håpet å kunne drive hotellet i byggeperioden, men på grunn av blant annet røropplegget i bygget, har vi måttet endre planene. Vi greier ikke å drive hotell samtidig som vi bygger, sier Terje Ropstad, administrerende direktør i Team Hotels AS.

LES OGSÅ: Norwegian-outlet-eierne kjøpte Victoria.

– Hvor mange ansatte blir berørt av dette?

– Det er mellom 40 og 50. Vi har varslet at det vil komme permitteringer, de er ikke satt i verk ennå.

– Hvor lenge er det snakk om å permittere?

– Planen er å gå i gang med resten av byggearbeidet i januar og holde på fram til sommeren, sier Terje Ropstad.

Hotellet ble for to år siden overtatt 100 prosent av eierne bak Norwegian Outlet, med Farsund-selskapet Glastad Holding i en nøkkelrolle.

Selskapet har kjøpt seg opp i flere kjente hotell langs kysten av Sør-Norge, fra Tønsberg til Bergen. I tillegg til Victoria gjelder dette blant annet Utsikten i Kvinesdal og Caledonien i Kristiansand.