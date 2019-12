Stjal dyr konjakkflaske på utested

Utelivet i distriktet var godt i gang igjen 1. juledag. Dette er noe av det som skjedde natt til torsdag:

Foto: Jarle Aasland

Elisabeth Bie Journalist

Stavanger: Sør-Vest politidistrikt får melding fra et utested i sentrum om at en mann i 20-årene var tatt på fersk gjerning da han stjal en dyr flaske med konjakk. En ansatt på utestedet fikk kontroll på mannen til politiet kom til utestedet. Konjakkflasken var uskadd og uåpnet og ble levert tilbake. Men mannen er anmeldt for tyveriet.

Stavanger: En mann i begynnelsen av 20-årene utførte skadeverk i en taxi, og politiet ble tilkalt. Da oppførte han seg så ufint mot politiet at han pådro seg en anmeldelse for ordensforstyrrelse. I tillegg var han såpass beruset at han ble tatt med til arresten.

Sandnes: To menn i 20-årene måtte begge få behandling på legevakten etter at de hadde vært involvert i en slåsskamp på et utested. En tredje person, som gikk imellom slåsskjempene, fikk seg også et slag. Politiet rykket ut til hendelsen, og oppretter sak mot de involverte.

