Henry er ny leder i Rogaland Senior Høyre

Politimannen, lensmannen, friluftsmannen og høyremannen Henry Tendenes fra Gjesdal blir ny leder i Rogaland senior Høyre.

Henry Tendenes Foto: Pål Christensen

På årsmøtet til Rogaland Senior Høyre ble Henry Tendenes fra Gjesdal valgt til ny leder etter Per Olav Hanssen fra Stavanger. Nye i styret er også styremedlem Rigmor Hüffmann fra Strand og Liv Todnem fra Gjesdal som sekretær.

I styret ellers sitter Lisbeth Vikse, nestleder fra Sandnes og styremedlemmene Berit Brunvand, Randaberg og Dagny Matland, Karmøy. Varamedlemmer er Steinar Jansen, Haugesund og Anne Tone Salte Andersen, Vindafjord.

Årsmøtet ble avholdt på Ålgård, der det nye sentrum fikk god omtale av de tilreisende årsmøtedeltakere. Gjest under årsmøtet var Høyres stortingsrepresentant Alexander Stokkebø som ga en god orientering om nytt fra Stortinget det siste halve året, ikke minst om statsbudsjettet. Fra fylkestinget orienterte Lisbeth Vikse.

Per Olav Hanssen fra Stavanger takket av og Henry Tendenes (t.h) tropper på. Foto: Jæren friluftsråd/Rogaland senior Høyre

Han ble styremedlem i Jæren friluftsråd i 1996 etter Eirin Sund. Fire år senere ble han styreleder.

I yrkeslivet var Henry Tendenes politimann og lensmann i Egersund.

Han ble valgt inn i kommunestyret for Høyre i Gjesdal i 1991. Satt i 16 år. Tok pause fra 2007 til 2015. Ble valgt inn igjen og har vært varaordfører i denne valgperioden.

Har vært vararepresentant for Høyre i fylkestinget, står på 18. plass til fylkesvalget.

Høyre har aldri hatt ordførervervet i Gjesdal. Ved kommunevalget i 2019 gjorde Henry Tendenes (66) het forsøk på å bli den første.

Dette sa han da Aftenbladet intervjuet ham den gangen:

– Ved forrige valg, stortingsvalget i 2017, var Høyre det partiet som fikk flest stemmer i Gjesdal. Nå håper jeg at vi får like mange høyrestemmer ved kommunevalget, sier Tendenes.

Den tidligere politistasjonssjefen synes årene som varaordfører har vært veldig bra. Men han ønsker å utrette mer, og vil derfor bli ordfører.

– Tonen i gjesdalpolitikken er veldig god. Vi kan være veldig uenige i sak, men etterpå kan vi gå og ta en øl sammen uten at det er et problem. Og det trenger ikke være øl en gang, det kan være cola.

Flertallskonstellasjon med Ap, Høyre og Sp har fungert godt, mener han.

– Partiene har lagt sine saker i potten, og ut fra det har vi snekret sammen et felles budsjett, sier Tendenes.

Men på et område var ikke partiene enige. Da avtalen om privat renhold Ålgård skole måtte sies opp, ønsket Høyre å få lagt fram en sak med vurdering av private tjenester innenfor renhold. Partiet fikk ikke flertallet med seg.

- Det er viktigere at vi har en god tjeneste og gode folk, enn hva som står på logoen på dressen. Ansvaret vil alltid ligge på det offentlige, og det må være lov å tenke at andre enn kommunen leverer denne tjenesten. Vi må ikke være allergiske mot å kjøpe av private, mener Henry Tendenes.

Han brenner også for å få fortgang i utbyggingen av ny E39 på begge sider av Ålgård. Her mener han at dagens ordfører ikke gjør nok.

– Nå står det kø til og fra Ålgård på E39 i rushtiden og utfartshelger. I denne køen står også næringslivet. En time i kø er en time bortkastet produksjon for bedrifter. Nordan sier at firmaet ville spart 10 millioner kroner på ny vei uten kø, til tross for bompenger, sier Tendenes.

