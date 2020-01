Små forsinkelser for Ryfast-bussen

– Det har vært noen minutters forsinkelser for Ryfast-bussen på grunn av trafikken på Hundvåg.

Litt kluss med Kolumbus-appen på første tur som busspendler. Cathrine Barka Bengtsson fra Tau. Foto: Pål Christensen

Tor Inge Jøssang Journalist

Det opplyser Grethe Skundberg, kommunikasjonssjef i Kolumbus.

Solbakk terminal er knutepunkt for busstrafikken mellom Stavanger og Ryfast. Her ankommer busser fra Forsand, Hjelmeland og Tau, og busspassasjerene som skal til Stavanger skifter til rute 100, mellom Jørpeland og Byterminalen i Stavanger. Denne ruten ble litt forsinket mandag morgen på grunn stor trafikk mellom tunnelmunningen på Lunde og Galeivågen.

– Det har gått veldig greit, etter det jeg har fått rapportert, sier Grethe Skundberg.

Kolumbus har hatt tre trafikkverter på Solbakk som veileder passasjerer som må skifte buss. I tillegg innhenter de informasjon som skal brukes til eventuelle endringer i rutene

– Noen forsinkelser har det vært på grunn av trafikken på Hundvåg, men vi har klart å hente det inn. Vi holdt igjen en avgang for å få korrespondanse, for det er ganske kort tid mellom avgangene. Det har ikke vært fullt, men mye folk på bussen fra Jørpeland. Vi har ikke hatt behov for å tenke dublering, sier Skundberg.

Passasjertallene er så langt som forventet, ifølge Kolumbus, som foreløpig ikke har tall klar.

– Det går godt, sier Øyvind Nag i Boreal om trafikkavviklingen.

De reisende er svært fornøyde med det nye busstilbudet. På sosiale medier lovprises det som «dette er framtiden».

–Jeg reiste sist uke også med buss på jobb. Veldig behagelig, synes Mette Bakke fra Jørpeland.

Cathrine Barka Bengtsson fra Tau var litt forvirret først pendlerdag. Hun har reist med Tau-ferja tidligere på jobben som legesekretær på Skagenkaien.

– Jeg var glad i ferje, men heretter blir det buss, sier hun.

En jevn strøm passasjerer, men alle fikk plass under fjorden. Foto: Pål Christensen

Veldig behagelig, sier Mette Bakke fra Jørpeland om Ryfast-bussen. Foto: Pål Christensen

Reisende fra Tau og andre steder skifter over til rute 100 som bringer dem til Stavanger. Foto: Pål Christensen

Litt forsinkelser og ventetid mandag morgen. Foto: Pål Christensen

