Uniformert politi uønskt under årets pride-parade i Stavanger: – Me har framleis negative erfaringar

Politiet har vist støtte til den skeive rørsla i Stavanger før, som her i 2019. Det må dei gjerne fortsetja med, meiner foreininga FRI Rogaland, men organisasjonen ber dei droppa uniforma.

– Me har lyst til å få til ein debatt med politiet der me får lufta tematikken hatkriminalitet mot skeive og korleis det er å møta politiet som skeiv, seier leiaren av FRI Rogaland. – Det er trist at dei har den oppfatninga av politiet, seier driftseiningsleiar i Sør-Vest politidistrikt

