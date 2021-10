– Vi storkoste oss skikkelig i dette fantastiske løpet

Så glade og fornøyde var Hege Monsen Wiggins og Else Hauge etter at de hadde gjennomført den 10 kilometer lange løypen i Sandnesløpet.

Hege Monsen Wiggins og Else Hauge formelig hoppet over målstreken etter at de hadde gjennomført Sandnesløpet. Fornøyde etter at de hadde satt nye personlige rekorder.

