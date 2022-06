Legevaktsjefen i Stavanger sluttar

Nina Horpestad sluttar som legevaktsjef og blir rådgivar i Utdanningsforbundet, melder Stavanger kommune. Etter halvanna år på legevakta er det på tide å skifte beite.

For mindre enn 20 minutter siden

– Det er ei tid for alt. No er det tid for å lytte til hjartet og returnere til fagforeiningsarbeidet, seier legevaktsjef Nina Horpestad.

Horpestad har leia legevakta i Stavanger i halvanna år. Ho hadde vore fylkesleiar i Norsk Sykepleierforbund i 13 år før ho gjekk inn i stillinga som verksemdsleiar for legevakta.

– Då stillinga i Utdanningsforbundet blei lyst ut kunne eg ikkje la sjansen gå frå meg. Det er ikkje ofte denne typen stilling blir lyst ut her i regionen, seier Horpestad i pressemeldinga.

Etter 25 år i fagforeininga var ho klar for å prøve seg i kommunal sektor, og så for seg at dette skulle vere den siste arbeidsplassen hennar fram til pensjon. Men noko kjentest ikkje heilt rett.

– Kvifor går du av etter berre halvanna år i stillinga?

– Etter at det var streik i fjor var det nok noko som trigga eit segment i meg som eg sakna. Eg måtte ta nokon diskusjonar med meg sjølv og berre innrømme at hjartet mitt ligg i fagforeiningsarbeidet.

Horpestad har varsla at ho vil tilbake til ein jobb som i fagforeininga og blir no rådgivar for Utdanningsforbundet.

Sjølv om første arbeidsdag på legevakta var midt i pandemien, har ikkje arbeidsmiljøet eller oppgåvene hatt noko å seie på trivselen.

Horpestad har trua på at folka som kjem etter ho skal bringe arbeidet på legevakta vidare i framtida.