Kommuneoverlegen i Sandnes ble hedret med ærespris

Hans Petter Torvik har vært en bauta under pandemien, mener leder i Rogaland legeforening og ordfører i Sandnes kommune. Torsdag ble han hedret med ærespris for sin innsats innenfor legevirket.

Noen måneder før kommuneoverlegen i Sandnes Hans Petter Torvik går av med pensjon, ble han hedret med ærespris fra Rogaland legeforening.

Julie Byberg Bø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg er veldig overrasket, sier Hans Petter Torvik, kommuneoverlege i Sandnes.

Fløtekake, gode kolleger og ordfører Stanley Wirak møtte kommuneoverlegen da han mottok æresprisen fra Rogaland legeforening.

Æresprisen deles ut til medlemmer som har gjort en spesiell innsats for foreningen.

I år er første gang prisen blir delt ut.

– Torvik fortjener prisen for en lang og god tjeneste innenfor legevirket. Spesielt det siste året da han har stått i frontlinjen av pandemien, sier leder i foreningen Janne Kristine Bethuelsen.

Hans Petter Torvik ble overasket med fløtekake under utdelingen på Sandnes Rådhus.

– Vært en trygghet

– Det var veldig god timing at prisen kom nå i sluttfasen av pandemien. Dere har gjort riktig valg, sier ordfører Stanley Wirak til Bethuelsen.

Wirak er kledd i dress og ordførersmykket for anledningen.

Han synes det er bra at legeforeningen priser en yrkesgruppe som har brukt hele sin karriere på å hjelpe andre.

– Torvik har vært en trygghet for lokalbefolkningen i bekjempelsen av covid-19, og han er mye av grunnen til at det har gått så bra. Det var velfortjent at akkurat han fikk prisen i dag, sier Wirak.

Hans Petter Torvik mottok æresprisen av leder i Rogaland legeforening Janne Kristine Bethuelsen. Prisen var kunst av en lokal Rogalandkunstner.

50 års jubileum

Selv ble Torvik veldig beæret og målløs da han først fikk høre om prisen.

– Det er spesielt å få denne prisen akkurat nå, i og med at neste lørdag er det 50 år siden jeg skulle til å begynne på medisinstudiet, sier Torvik.

Gjennom sin karriere har Torvik blant annet vært redaktør i «Sydvesten», ledet Stavangers tuberkolosefond, reist som misjonær og vært helsesjef og kommunelege i Sandnes kommune.

De siste årene har han vært fungerende kommuneoverlege i kommunen.

– Jeg føler ikke at jeg har gjort noen større innsats enn andre, derfor var dette overaskende, sier Torvik.

Det siste halvannet året har betydd mye jobb for kommuneoverlegen, men allikevel ville han absolutt gjort det samme om igjen.

– Selv om det har vært hektisk, har det også vært utrolig spennende medisinsk sett, sier han.

I desember går han av med pensjon, men det har han ikke rukket å tenke på enda.

– Den får vi ta når den kommer, sier Torvik.