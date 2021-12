Er folk klare for ny koronadugnad? Vi har spurt

I to måneder fikk vi smake på den normale hverdagen. Men beskjeden fra regjeringen tirsdag kveld var tydelig: Pandemien er ikke over. Nå venter fire uker med nye tiltak og anbefalinger.

Munnbindet skal igjen bli en naturlig følgesvenn, meteren skal holdes, nærkontakter begrenses og kultur-, restaurant- og utelivsbransjen må snu om på driften. Bestilling i baren blir byttet ut med app og mingling med pleksiglass.

– For oss betyr nye tiltak færre vakter, mindre lønn, som igjen påvirker økonomien til bedriften og de ansatte. Mange av de som jobber hos oss er studenter og har dette som deltidsjobb, sier Jesper Aude på Cirkus i Fargegata.

Utelivsbransjen blir igjen rammet av koronasmitte i samfunnet. Nå blir det skjenkestopp ved midnatt, avstand mellom gjester og registrering av gjester som samtykker.

Den beste perioden

Han er i ferd med å åpne baren for kaffetørste gjester som vil varme seg i desemberkulden. I morgen er det slutt på å bestille i baren og å danse seg gjennom lokalet.

– Vi skulle egentlig gå inn i et av årets travleste og mest lønnsomme perioder. Vi skal gjøre det beste ut av situasjonen, men jeg er nervøs for hvordan dette blir økonomisk. Det påvirker alt fra husleie til hvilke julegaver jeg har råd til å kjøpe, sier Aude.

Kristin Hafstad skal ta toget til Sandnes onsdag morgen. Munnbindet er med.

Optimistisk

Folk strømmer til på Byterminalen i Stavanger tidlig onsdag morgen. Trøtte ansikter fisker munnbind opp fra lommen og tar det på. Et symbol på at koronaviruset fortsatt styrer deler av hverdagen vår.

– Vi har ikke så mye valg hvis vi skal få ned smitten. Da trenger vi tiltak. Det må vi nesten bare leve med, sier Kristin Hafstad. Hun er på vei til jobben i Sandnes.

– Vi kan ikke gjøre annet enn å akseptere at det er sånn, sier Karoline Kristoffersen.

Nyttårsfesten

For Karoline Kristoffersen er det kjipeste med de nye tiltakene at jule- og nyttårsselskapene ikke blir som planlagt.

– Det er ikke gøy, sier Kristoffersen, som venter på toget til Bryne hvor hun går på videregående.

– Men jeg forstå veldig godt at det er behov for tiltak nå, men det er litt trist at arrangementer, selskap og fester i julen ikke blir som vi hadde håpet på. Vi får forsøke å gjøre det beste ut av det,

Maya Øvrebø og Stuart McGerry håper at de slipper å feire jul over Skype i år.

Julemiddag på Skype

Maya Øvrebø og Stuart McGerry hadde håpet på besøk fra Skottland i julen.

– Moren til Stuart skulle komme å feire jul med oss. Det er litt usikkert om det vil gå. I verste fall får vi feire jul over Skype – igjen.

– Det er en dumt at vi må gjennom dette en gang til, men det er ikke så mye vi kan gjøre med det.

Øvrebø har et tydelig ønske for det nye året:

– Jeg håper på et vitenskapelig gjennombrudd som avslutter denne pandemien en gang for alle. Det hadde vært flott.

Tiltakene er en gammel bekjent

Inne på Bøker og børst i Fargegata siver en søtlig krydret lukt gjennom lokalet. På kjøkkenet i andre etasje står daglig leder Tom Brekke og lager deres julespesialitet.

– Dette er vår hjemmelagde sirup, sier Brekke og rører rundt i stålgryta.

Julesesongen ble ikke som planlagt i år heller.

– Det har vært to tunge år for driften, men det er positivt at vi fortsatt kan holde åpent. Jeg er i samme situasjon som veldig mange andre mennesker.

Tom Brekke lager sirup og forbereder Bøker og børst på en ny julesesong med koronatiltak.

De nye tiltakene slår først i kraft ved midnatt torsdag 9. desember. De er planlagt å vare i fire uker.

– Vi er glade for at vi fikk to dager å forberede oss på. Vi må endre vaktlister, innføre app-bestilling og sette opp pleksiglass. Det tar litt tid. Samtidig har vært gjennom det noen ganger før. Disse tiltakene er vi godt kjent med og vi vet hva vi må gjøre.