Her blir det asfaltert i Rogaland i år

Tre entreprenører skal legge nesten 76.000 tonn asfalt på fylkesveiene i Rogaland dette året.

Rogaland fylkeskommune har skrevet fire kontrakter for asfaltering og fresing med tre entreprenører: Velde Asfalt AS har fått kontrakten for Nord-Jæren og Dalane. NCC Industry AS har fått kontrakten for Ryfylke og Peab har fått de to kontraktene i Nord-Rogaland.

Dette melder Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.

Asfaltsesongen starta i begynnelsen av mai og varer til godt utpå høsten.

Disse fylkesveiene skal asfalteres i løpet av 2022:

Fv 46 Kårhus - Ilsnes

Fv 46 Ølmedal - Kvaløy

Fv 46 Skipavåg - Vika

Fv 4736 Isvik - Malasevatn

Fv 4738 Asbjørnhaug - Vågane

Fv 520 Tysseland - Ås

Fv 511 Stangelandsgata til Havnegata (Kopervik)

Fv 4848 Tuestadvegen

Fv 4848 Norheimsvegen

Fv 4850 Storasundgata

Fv 515 Grinde - Skjoldastraumen

Fv 547 Håvik - Brekke

Fv 4620 Dalaker

Fv 4620 Østhusvik

Fv 4636 Kleppavegen

Fv 4638 Meling - Svines

Fv 4658 Døvika

Fv 4658 Fiskå

Fv 4664 Seldalsveien

Fv 4680 Randøy

Fv 4258 Rusdal

Fv 4258 Eik - Kjørmo

Fv 4320 Ørsdalen

Fv 4380 Hognestadvegen

Fv 4382 Bøvegen

Fv 44 Egersund sentrum

Fv 4414 Frafjordtunnellen

Fv 4492 Hanadalen

Fv 4496 Auestadsletta

Fv 4496 Noredalen

Fv 4498 Søredalen

Fv 450 Gilja - Dirdal

Fv 4506 Li - Hommersåk

Fv 4532 Forus - Vassbotnen

Fv 4548 Madlamark

Fv 4560 Kvernevik - Tasta

Fv 505 Frøiland

Fv 507 Bore - Reve

Fv 510 Rege - Sola

Fv 516 Vatnekrossen - Vatne