Vinner kåret: Slik blir bygget som skal huse både nytt rådhus, ny kirke og nytt kulturhus på Jæren

Det blir også historiens største enkeltinvestering for Klepp kommune, kalkulert til 420 millioner kroner. Alt skal stå ferdig om bare vel tre år, 1.april. 2025.

Her er vinnerforslaget. Kommunehuset, kultursalen og kirken er tenkt som en liten landsby med varierte bygg og møteplasser, og der kirken med tårnet, til venstre, dras mer fram mot Solavegen. Dagens rådhus ligger til høyre med gras på taket.

I dag (mandag) klokken 12. lettet juryen på lokket og meldte at L2 med KOHT Arkitekter vant arkitektkonkurransen

Fire arkitektfirmaer har gjennom anonymt innleverte forslag konkurrert om det store oppdraget, som også vil gi et nytt sentrum i den største kommunen ute på Jæren. De fire forslagene er siden 16.september vist med en egen utstilling i rådhuset.

«Me har jobba godt med fire gode forslag. Juryen har gjennom fire møter diskutert oss fram til det beste forslaget, og gratulerer L2 med KOHT Arkitekter som vinnar. No ser me fram til å jobba vidare med justeringar og detaljar saman med vinnaren.»

Dette skriver ordfører og juryformann, Sigmund Rolfsen (A) i en pressemelding som nå er sendt ut fra juryen. Den har ellers bestått av kommunedirektør Torild Lende Fjermestad, kirkeverge Inger Kari Søyland, leder av plankomiteen, Leif Solberg, kultursjef Ulf Ludvigsen, eiendomssjef Bjørg Wigestrand og arkitektene Sverre Svendsen og Jan Erik Rossow.

Stor bestilling

Dermed har kommunen valgt både konsept og utrykk for en omfattende bestilling:

Det skal gi en helt ny kirke med tårn, sal og aktivitetsrom. Videre kommer en storsal med over 500 sitteplasser, som skal romme konserter, konferanser, utstillinger, seminarer og fungere som kommunestyresal. Tanken er at kirke og storsal kan bruke samme garderober.

I tillegg kommer nytt rådhus, der man beholder mye av rammen og det arkitektoniske uttrykket fra dagens kommunehus fra 1973.

Men bygget skal gå gjennom en fullstendig renovering. Etterpå skal satsingen gi nye lokaler til administrasjon, politikk og bibliotek. Den skal videre gi ny plass for kulturskolen, ungdomskultursenter Axis, frivilligsentralen og flere andre. I tillegg kommer nye uterom og ny park.

Som en landsby

– Vi har tenkt nytt kommunehus og ny kirke som en liten landsby med varierte bygningsvolumer, oversiktlige rom og møteplasser med ulike størrelser og visuelle kvaliteter, forklarer L2 med KOHT Arkitekter.

Det nye torget ut mot Solavegen.

Den nye kirkesalen

I dette atriet forenes Axis og kirkens ungdomslokaler.

Inngangen til ungdomstorget.

Et overordnet grep er å plassere kirken fram mot Solavegen i sør med litt avstand til andre bygg, storsalen mot nord kommer tett inntil det gamle rådhuset og kirken skal definere gaterommet.

– Det blir flere solfylte og varierte uterom rundt hele bygget. Parkeringen er forsøkt tonet ned ved å dele den i flere soner syd og vest for bygget. Murer som romdannende elementer inne og ute gjør at bygg og uterom glir over i hverandre, forklarer arkitektene i sitt vinnerforslag.

Får innvendig gate

Inne blir det en ny gate fra øst til vest som skal binde sammen alle hovedfunksjoner som kirke, storsal, bibliotek, kulturskole, ungdomsklubber og administrasjon.

Klepp skriver i pressemeldingen at det nye kommunehuset skal bli vel så mye et kulturhus som et rådhus.

Men dagens rådhus trengte en omfattende rehabilitering. Den gamle kirken for Kleppe sokn er for liten og har ikke de fasilitetene som staten krever. Blant annet skal kirker ha universell utforming. Dermed var det naturlig å se på dette som en byggesak.

Av en kalkyle på 420 millioner, skal mer enn 340 millioner brukes på kommunehuset. Kirkedelen er ikke fullfinansiert av kommunen, men skal dekkes inn av midler som frigis når stor lån er betalt.

– Ved å lage et flerbruksbygg sparer kommunen både penger og areal. Kirkebygg og kommunehus er ikke under same tak. Og kommunehuset vil ha en separat livssynsnøytral seremonisal, går det fram av meldingen fra kommunen.

Mange protesterer

Det hører med at det er startet en egen underskriftsaksjon mot at Klepp skal bruke penger på å bygge bygge ny kirke. En liste med over 700 underskrifter ble tidligere i måneden sendt til kommunen etter et innbyggerinitiativ. Dette skjer samtidig med at avtalen mellom kommunen og den nye kirken nå kommer til politisk behandling, og den er i formannskapet mandag kveld.

