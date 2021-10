Åpnet døra for spøkelser, reddet bygdas nasjonaldag

Denne gang byr Orremessa på to Halloweenløyper, en som skal skremme som før og en som er laget for de yngste. Anette Rosland Hetland, Renate Tunheim og Elin Rosland har vært i «pyntegjengen».

De sto ved et veiskille: Enten måtte den tradisjonsrike messa legges ned eller så måtte bygda finne på noe helt nytt. I helgen byr Orre igjen på Halloween med skrekk og gru, etter en test som for to år siden ble en formidabel publikumssuksess.

