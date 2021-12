Biler og motorsykler gikk tapt i brann

Flammene slukte alt av verdier i lagerbygget som ble rammet av brann i Nordsjøvegen i Sola tirsdag morgen.

En rekke biler og motorsykler som var under restaurering gikk tapt under en brann i et lagerbygg i Sola tirsdag morgen.

