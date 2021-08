Nye smittetilfeller på Nord-Jæren

Det siste døgnet har sju personer fått påvist Covid-19 i Stavanger og seks i Sandnes. Det er det laveste antallet nye smittede denne uken.

Her får du smittetallene fra Nord-Jæren.

Julie Teresa Rege Olsen Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Stavanger har 61 nye smittetilfeller så langt denne uken. Det siste døgnet har sju personer fått påvist smitte. Det er like mange som dagen før, men samtidig det laveste smittetallet denne uken.

Fire er nærkontakter og tre er smittet på reise i utlandet.

Aldersfordeling:

0-9: 2

10-19: 2

20-29:1

30-39: 2

368 personer i Stavanger har testet seg for korona det siste døgnet.

Sandnes

I Sandnes har seks nye personer fått påvist korona det siste døgnet. Det er det laveste dagstallet denne uken. To er smittet på reise i utlandet, to er nærkontakter og to har mistenkt smittevei. Så langt har 54 nye personer i Sandnes fått positiv koronatest denne uken.

Aldersfordeling:

– Barn/ungdom 10–20 år (innreise)

– Mann 20–30 år (innreise)

– Mann 20–30 år (mistenkt smittevei)

– Mann 20–30 år (mistenkt smittevei)

– Kvinne 50–60 år (nærkontakt)

– Mann 30–40 år (nærkontakt)

Sola

Sola kommune skriver på sine nettsider at fire personer er registrert smittet, men ingen av dem er bosatt i Sola. Alle er importsmitte fra utlandet.

SUS

Ingen pasienter med korona er innlagt på Stavanger universitetssjukehus.

Saken blir oppdatert med flere kommuner dersom det blir meldt om nye smittetilfeller.