Stavanger først i Norge med dette studietilbudet: – Jeg er litt nervøs

Personer med utviklingshemning har aldri hatt et reelt tilbud for å ta høyere utdanning i Norge. Nå har VID vitenskapelige høgskole startet et pilotprosjekt for å endre på dette. Torsdag startet seks spente studenter.

