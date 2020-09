Sola kirke blir Sola kapell

En langvarig strid om navn på kirker i Sola er endelig avgjort

Ny hovedkirke er på plass i Sola sentrum. Gamle Sola kirke (bildet) blir omdøpt til Sola kapell. Foto: Fredrik Refvem

Stein Halvor Jupskås Journalist

Stavanger bispedømmeråd har vedtatt at Sola kirke endrer

navn til «Sola kapell», mens den nye kirken i Sola sentrum får navnet «Sola kirke», melder bispedømmerådet i en pressemelding.

’Navneendringene skjer fra og med 18. oktober.

Avgjørelsen er i tråd med forslaget til vedtak, og med søknaden fra Sola kirkelige fellesråd.

Saken er behandlet i to ulike valgperioder både i Sola kirkelige fellesråd og Sola

menighetsråd.

Det har vært et stort engasjement i befolkningen i Sola for å beholde navnet på den nåværende Sola kirke og en tilsvarende motstand mot navnet «Utsola kapell».

Stavanger biskop har blant annet mottatt 820 underskrifter med ønske om at

Sola kirke skal beholde navnet sitt.



– Bispedømmerådet er godt kjent med det sterke engasjementet denne navnesaken har skapt. Det er tydelig at det er folks tilknytning og tilhørighet til Sola kirke som har kommet til uttrykk, og det har jeg stor forståelse for, sier leder av Stavanger bispedømmeråd, Liv Heidrun Skaar Heskestad.

– Jeg skjønner at dette er en sak som kan opprøre. Vi har satt oss inn i argumentene, men er altså ikke enige i at det er god navneforvaltning å bevare det gamle navnet på menighetens gamle hovedkirke, nå når en ny hovedkirke kommer i bruk. Men et «kapell» er også en kirke ifølge Kirkeloven. Betegnelsen innebærer ingen nedgradering av kirken, som fremdeles er et vigslet hus og hellig rom, sier Liv Heidrun Skaar Heskestad.