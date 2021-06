Erik Bollerup er nabo til Rv42 på Klungland. - Veien er altfor dårlig. Den er direkte livsfarlig for gående og syklende, sier han til ordfører Odd Stangeland som er oppgitt over at den smale, svingete og farlige veien fortsatt skal være hovedveien fra E39 på Krossmoen og ned til Egersund. Arn t Olav Klippenberg