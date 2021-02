Positiv smitte­utvikling – SUS kan være tilbake på grønt nivå neste uke

Smitteutviklingen i regionen er positiv – og SUS kan være tilbake på grønt nivå i neste uke.

Beredskapssjef Elisabeth Haga Jacobsen ved SUS.

Stella Marie Brevik Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det sa beredskapssjef Elisabeth Haga Jakobsen ved SUS på en presseorientering torsdag.

Kan gå til grønt

Beredskapssjef Elisabeth Haga Jakobsen orienterer om situasjonen:

SUS har i dag ni innlagte koronapasienter.

Tre er isolert, de andre er avisolert – disse har covid-19, men har vært syke så lenge at de ikke er smittsomme lenger.

– Vi ser en positiv utvikling i regionen. Vi analyserte 9000 prøver sist uke og bare 52 var positive. Hvis dette fortsetter vil vi i løpet av neste uke være på grønt nivå igjen, sier Jakobsen.

Antall innlagte går ned. Sist uke var det fire innlagte. Denne uken er det to.

– Sykehuset er på vei tilbake til normal drift.

Smitteutbruddet ved kreftavdelingen (2K) er nå under kontroll. Planlegger en gradvis opparbeiding av driften.

Operasjonsavdelingen har hatt begrenset drift på grunn av smittesituasjonen, men vil fungerer som normalt fra neste uke.

Sykehuset ser også for seg at pandemiposten kan tas ned hvis utviklingen fortsetter. I løpet av de neste 14 dagene kan den tas ned hvis trenden fortsetter.

1250 ansatte er vaksinert ved SUS per nå. Sykehuset vil i løpet av kort tid få 2500 vaksinedoser til. De 1250 som har fått dose én vil nå få dose to.

Mikrobiologisk avdeling jobber videre for å kunne raskere avdekke om det muterte viruset har dukket opp i positive prøver fra Sør-Rogaland (sekvensering). Dette kan de trolig starte med på mandag.

Beredskapsnivået på SUS ligger nå på grønt.

Lars Conrad Moe.

Flere henvendelser til psykisk helsevern

Klinikksjef for psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, Lars Conrad Moe, forklarer at henvisningene har økt fra september 2020 og inn i januar. Han orienterer om psykisk helse blant barn og unge under pandemien.

Oppsummering:

Fra september 2020 har klinikken opplevd en økning i henvendelser med alvorlige symptomer.

Pasientene blir yngre - barn helt ned i 11-års alderen henvender seg.

Depressive symptomer, som tristhet og håpløshet, angstsymptomer og tvangstanker- og handling øker. Pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser øker også.

Flere ungdommer kommer også til ruspoliklinikkene.

Flere av dem i rusbehandling bor hjemme enn tidligere. Dette oppgis som noe positivt.

Den gjennomsnittlige ventetiden har gått fra 33 dager til 44 dager. Sykehuset har ikke brutt noen frister.

Alvorlige symptomer

– Inntrykket er at vi får flere saker med alvorlige symptomer, spesielt spiseforstyrrelser. Vi får også inn flere barn og unge med tvangstanker og handlinger.

Det kommer også inn flere barn og unge som føler på håpløshet i tilværelsen, som kan manifestere seg i depresjonssymptomer.

– Barn med angstsymptomer ser vi også flere av nå, sier Moe.

– Hvorfor økte det fra i september? Så lenge etter nedstengningen?

– Mange ventet kanskje litt. De var kanskje usikre på om vi tok dem imot eller ikke. Det så også ut som noen av de kommunale tjenestene var trukket litt tilbake da pandemien begynte. Disse er også henvisningsinstansene våre. Det kan være en grunn.

Viktig å beholde rutiner

Moe påpeker at stress-situasjonen vi er inne i nå også kan påvirke unges psykiske helse.

– Det er viktig å beholde rutinene hjemme for barna, sier Moe.

– Dette er mer viktig nå, enn når samfunnet går i vanlig takt.

Blir yngre

– Pasientene blir yngre, forklarer Moe.

Sykehuset ser barn ned til 11 års alderen som kommer inn med depressive-, angst- og tvangssymptomer. Dette bekymrer.

– Den største pasientgruppen vår er gutter med atferdsvansker. Den andre er jenter med spiseforstyrrelser, tvangstanker og depresjonssymptomer. Det som er nytt nå er at det er flere av disse og at de er yngre.

Moe forklarer at sykehuset vurderer å sette opp en kveldspoliklinikk som en følge av dette.

Flere ber om hjelp med rus

SUS får også inn flere unge til ruspoliklinikkene.

– Flere ungdommer bruker rus på fritiden – da de ikke kan gjøre andre aktiviteter. Det som er bra er at mange av disse bor hjemme, der familien fungerer som en ressurs i behandlingen.

Ventetiden har også blitt lengre.

– Den situasjonen gjør at ventetiden blir lenger. 33 dager var gjennomsnittlig ventetiden ved utgangen av 2020. Ut januar var gjennomsnittlige ventetiden på 44 dager. Vi har ingen fristbrudd, sier Moe.

– Jeg mener at Helse Stavanger har vært opptatt av barn og unge som sliter gjennom hele pandemien. Dette har vært en viktig prioritering. Etter mai 2020 har vi hatt større fokus på ansikt til ansikt-samtaler.