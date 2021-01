Stisyklingen har skadet trær. Nå vil Jæren skoglag - her representert ved styreleder Christian Aasland, til venstre, og skogforvalter David Njå - ha mer igjen for at Bryne cykleklubb får leie de mange løypene med naturlige og kunstige hinder i Njåskogen. Hvis det ikke blir enighet, må løypene fjernes når avtalen går ut 28. februar. Dette tømmeret hentet de ut i fjor, rett ved sykkelskogen. Geir Sveen