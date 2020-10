Ikke mye å hente for denne Hommersåk-familien i statsbudsjettet - men alle får mer å rutte med

Randi Kvam med sjuåringen Sigrid. Tvillingbroren hennes sparker fotball med far, Marius Hegre i bakkgrunnen. Foto: Pål Christensen

PERSONLIG ØKONOMI: Skatten reduseres, men uttellingen for oss er liten, sier Randi Kvam og Marius Hegre fra Hommersåk. Ekteparet gleder seg over at et fritidskort kan hjelpe barn i lavinntektsfamilier i å delta i idrettsaktiviteter.