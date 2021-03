Dette betyr de nye koronareglene for Jæren

Time, Klepp og Hå hadde onsdag ettermiddag beredskapsmøte, og kommuneoverlegene ber alle innbyggere om å støtta lojalt opp om smitteverndugnaden.

Foto: Geir Sveen

I en pressemelding fra de tre kommunene presiseres det at to meter er den nye meteren. Det minnes om at smittesituasjonen er ustabil i regionen, og at selv om det kan være lite smitte i noen av kommunene på Jæren, kan situasjonen snu fort. Den britiske virusvarianten er hissigere og gir mer alvorlige konsekvenser.

Det er dermed svært viktig at alle tar rådene og reglene på alvor.

Konsekvenser og status på Jæren:

Svømmebasseng

Alle svømmebasseng er stengt for offentlig bading.

Basseng holder ellers åpent for svømmeundervisning, organisert svømmetrening for personer under 20 år, terapi og behandling, rehabilitering og opptrening.

Bibliotek

Bibliotekene er åpne, men de fysiske arrangementene er avlyst.

Kino og kulturhus

Bryne kino holder åpnet, men kan maks ha 20 gjester i hver sal.

Storstova kulturhus og Bryne Mølle holder stengt. Alle arrangement er utsatt/avlyst.

Skule, barnehage, kulturskole

Skoler, barnehager og kulturskolene følger egne smittevernveiledere (Her gjelder ikke tometerregelen).

Åpne barnehager holder stengt.

Tilbud til barn, unge, eldre og sårbare grupper

Alle kommunene prøver så langt de kan å opprettholde tilbudene til barn, unge, eldre og sårbare grupper. Tilbudene blir tilpasset de nye smittevernreglene.

Rådhusa

Klepp rådhus er bare åpne for de med avtale.

Dei andre rådhusene er åpne for publikum, men de aller fleste ansatte på rådhusene har hjemmekontor, og kommunen oppfordrer alle til å ta kontakt digitalt eller via telefon.

Politiske møter

Alle politiske møter vil gjennomføres digitalt i perioden.

Camping og fritid

De nasjonale rådene for bruk av hytte og fritidsbolig gjelder også for camping. Men campingvognene står tett, så det er viktig at alle er nøye på tometeren. Ikke minst i serviceanleggene.

Treningssenter

Kan bare holde åpen for innbyggere i kommunen.

Kan også holde åpent for dem som er bosatt i andre kommuner dersom de skal benytte seg av rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, individuell trening og helsebehandling som det kan bestilles time til.