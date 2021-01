Går inn for å forlenge smitteverntiltakene i Stavanger til 8. februar

Kommunedirektøren i Stavanger går inn for å forlenge smitteverntiltakene i Stavanger til 8. februar. Formannskapet skal ta stilling til forslaget på et ekstraordinært møte mandag.

Kommunedirektør Per Kristian Vareide i Stavanger. Foto: Pål Christensen

Dagens smitteverntiltak gjelder til ut 18. januar. Mandag har formannskapet i Stavanger møte, og der går kommunedirektør Per Kristian Vareide inn for forlengelse av de samme tiltakene.

– Ikke forsvarlig å lette tiltakene

– Tross de omfattende smittevernstiltakene opplever fortsatt kommunene på Nord-Jæren svært høye smittetall. Det er enkelte indikasjoner på stabilisering av smittetallene på høyt nivå, men foreløpig ingen tegn til forbedring og tallene svinger mye fra dag til dag. Det vil ikke være forsvarlig å lette tiltakene før kommunen ser en vesentlig

forbedring av smittetrykket.

– Kommunedirektøren ber derfor Stavanger formannskap om å vedta en ny forskrift som forlenger smittevernstiltakene fram til 8.februar. Lette i tiltakene vurderes fortløpende for å sikre forholdsmessighet. På grunn av usikkerhet rundt videreføringen av en del av de nasjonale tiltakene, er disse nasjonale innstrammingene som har vært gjeldende i begynnelsen av januar innarbeidet i forslaget til lokal forskrift. Overlappende bestemmelser

kan tas ut i ettertid dersom regjeringen viderefører disse, heter det i sakspapirene til formannskapet.

Kan tilpasses av ordfører

Mandag blir det også kjent hvilke nasjonale tiltak som blir videreført. Erna Solberg skal redegjøre for Stortinget klokken 12.00, etterfulgt av en pressekonferanse om tiltakene.

I forslaget til vedtak heter det at Stavanger formannskap ber kommunedirektøren om å foreslå nødvendige

tilpasninger av forskriften så snart nasjonale smittevernstiltak er avklart. Tilpasningene vedtas av ordfører Kari Nesa Nordtun.

Det foreslås også at formannskapet ber om at kommunedirektøren overvåker smittesituasjonen opp mot tiltakenes nødvendighet, medisinskfaglige begrunnelse og forholdsmessighet og raskt foreslå tilpasninger dersom grunnlaget for tiltakene endres. Lettelser i tiltakene kan vedtas av ordfører.

Her er hele den lokale forskriften som formannskapet bes om å ta stilling til mandag:

§ 1 Formål

Formålet med forskriften er å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i en periode med

økende smittetall.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder i Stavanger kommune.

§ 3 Definisjoner

Med følgende uttrykk i forskriften her forstås:

a. Arrangør: Den som er ansvarlig for gjennomføringen av sammenkomsten eller arrangementet

b. Arrangement: Definisjonen av arrangement i covid-19-forskriften § 13 legges til grunn for denne forskriften

c. Privat sammenkomst: Definisjonen av private sammenkomst i covid-19-forskriften

§ 13 legges til grunn for denne forskriften

d. Offentlig sted: Et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes

e. Toppidrett: Stavanger kommunes til enhver tid gjeldende definisjon av toppidrett legges til grunn for denne forskriften

f. Fritidsaktiviteter: Aktiviteter knyttet til fritids- og hobbyaktiviteter som ikke omfattes av begrepet idrett, toppidrett eller begrepet arrangement i covid-19-forskriften

g. Avstandskrav: De til enhver tid gjeldende nasjonale regler og retningslinjer for smittevernfaglig begrunnet avstand i tilknytning til covid-19-pandemien, eller lokale regler og retningslinjer hvor disse avviker fra de nasjonale

h. Publikumsanlegg: Offentlige og private anlegg for trening, idrett og fysisk aktivitet som idrettshaller, svømmehaller, skøytehaller, klatrevegger, treningssentre, hotellbasseng, spaanlegg og lignende

i. Serveringssteder: Serveringssteder som er pliktige til å ha serveringsbevilling i henhold til serveringsloven

§ 4 Anbefaling om bruk av kollektivtransport

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport.

§ 5 Anbefaling om å unngå reiser

Det anbefales å unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland.

§ 6 Påbud om munnbind

Det er påbudt å bruke munnbind på offentlig sted når det ikke er mulig å overholde avstandskrav. For virksomheter med en-til-en-kontakt gjelder Helsedirektoratets veileder.

Det er påbudt å bruke munnbind i kollektiv- og taxitransport når det ikke er mulig å overholde avstandskrav. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Det er påbudt å bruke munnbind for alle besøkende i alders- og sykehjem. Alders- eller sykehjemmet kan etter en konkret vurdering gjøre unntak for påbud om bruk av munnbind for besøkende til kritisk syke eller døende pasienter under opphold på pasientens rom.

Påbud i første, annet og tredje ledd gjelder ikke barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Barn under 2 år skal ikke under noen omstendighet bruke munnbind.

§ 7 Anbefaling om å unngå besøk

Det anbefales å unngå å ha gjester i privat hjem, hytte og lignende. Dette gjelder også fellesarealer i sameier og borettslag der privatpersoner har bruksrett.

Anbefalingen gjelder ikke nødvendige hjemmetjenester eller besøk hos kritisk syke eller døende

personer.

Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med èn til to faste venner eller til en fast husstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

§ 8 Besøksbegrensninger i alders- og sykehjem

Besøkstiden i alders- og sykehjem begrenses til tidsrommet kl. 17.00-19.00.

Antallet besøkende per beboer begrenses til 1-2 faste personer. Alders- eller sykehjemmet kan etter en konkret vurdering gjøre unntak fra antallsbegrensningen for besøkende til kritisk syke eller døende pasienter under opphold på pasientens rom.

§ 9 Påbud om begrenset antall kunder i butikker, kjøpesentre, biblioteker, museer, gallerier og

forsamlingshus

Butikker, kjøpesentre, biblioteker, museer, gallerier, forsamlingshus og lignende skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes èn meters avstand. Det skal om nødvendig være vakthold som sørger for at kravet etterkommes.

For virksomheter med en-til-en-kontakt i kjøpesentre og lignende gjelder Helsedirektoratets

veileder.

§ 10 Anbefaling om bruk av hjemmekontor

Det anbefales at arbeidsgivere legger til rette for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgiver er ansvarlig for å vurdere om det er praktisk mulig å utføre arbeidet ved hjemmekontor.

§ 11 Forbud mot idretts- og fritidsaktiviteter

Det er forbudt å arrangere eller delta i organiserte idretts- og fritidsaktiviteter innendørs for alle aldersgrupper.

Det er forbudt å arrangere eller delta i idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for alle aldersgrupper i grupper på mer enn 10 personer. Selv om antallet deltakere ikke overstiger 10, er det forbudt å arrangere eller delta i idretts- eller fritidsaktiviteter hvor avstandskrav ikke overholdes. Dersom flere grupper på inntil 10 personer utøver slik aktivitet samtidig på samme sted, skal det ikke være kontakt mellom gruppene.

Det er forbudt å arrangere eller delta i kamper, stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle

aldersgrupper. Forbudet i første, annet og tredje ledd gjelder ikke toppidrett så lenge egen smittevernprotokoll for

toppidretten følges.

Skoleundervisning i idrettsanlegg på dagtid er tillatt.

§ 12 Påbud om stenging av virksomheter

Følgende virksomheter skal holde stengt:

a. Bingohaller, spillehaller, bowlinghaller, biljardhaller og lignende

b. Fornøyelsesanlegg, lekeland, badeland og lignende

c. Publikumsanlegg for trening, idrett og fysisk aktivitet

Følgende virksomhet i publikumsanlegg for trening, idrett og fysisk aktivitet, jf. bokstav c, er likevel tillatt:

1. Lovlig virksomhet i henhold til denne forskriftens § 11, fjerde og femte ledd

2. Nødvendige helsetjenester i form av rehabilitering, opptrening og annen behandling i

regi av helsetjenesten

§ 13 Forbud ved private sammenkomster på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler

Det er forbudt å arrangere eller delta på private sammenkomster på offentlig sted eller i lånte eller leide lokaler med flere enn 5 deltakere til stede.

§ 14 Forbud/Påbud ved arrangementer

Det er forbudt å arrangere eller delta på arrangementer innendørs med flere enn 10 deltakere til stede samtidig. Forbudet gjelder ikke innendørs arrangementer med fastmonterte seter, som kan ha inntil 20 deltakere til stede samtidig.

Det er forbudt å arrangere eller delta på arrangementer utendørs med flere enn 20 deltakere til stede

samtidig. Forbudet gjelder ikke utendørs arrangementer med fastmonterte seter, som kan ha inntil 200

deltakere til stede samtidig.

Forbudet i første ledd gjelder ikke under seremonien i gravferder/bisettelser, hvor det er tillatt med

inntil 50 deltakere til stede samtidig. Begrensningen på 50 personer gjelder også hvor alle fremmøtte

sitter i fastmonterte seter.

Selv om antallet deltakere ikke overstiger lovlig antall i første, annet og tredje ledd, er det forbudt å

arrangere eller delta på arrangementer på steder hvor deltakerne ikke kan overholde avstandskrav.

Ansatte, frivillige og utøvere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med

i det antallet personer som kan være til stede.

For øvrig gjelder covid-19-forskriften §§13a – 13d for gjennomføring av arrangementer.

§ 15 Meldeplikt ved arrangementer

Arrangør av arrangementer med mer enn 10 deltakere skal sende melding om dette til Stavanger kommune. Meldingen skal sendes via elektronisk meldesystem og inneholde opplysninger fastsatt av Stavanger kommune. Meldingen skal sendes senest 5 dager før oppstart av arrangementet.

§ 16 Forbud/Påbud ved serveringssteder

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke skjenke alkohol.

Serveringssteder skal ikke ha servering for private sammenkomster med flere enn 5 personer.

Serveringssteder skal registrere alle gjestene. Registreringen skal kun inneholde gjestenes navn, telefonnummer, dato og tidspunkt for besøket. Informasjonen skal oppbevares i 10 dager. Informasjonen skal kun brukes til sporing av covid-19-smitte. Serveringssteder skal informere gjestene om at slik informasjon registreres og oppbevares i 10 dager, samt formålet med det.

Serveringsstedet skal behandle informasjonen i tråd med personopplysningsloven, personvernforordningen og regelverket for øvrig.

Påbudet om registrering i annet ledd gjelder bare gjester som har sitteplass på serveringsstedet.

Serveringssteder skal sikre at det til enhver tid er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene for personer som ikke er i samme husstand.

Serveringssteder skal sikre at musikkvolumet holdes på et nivå som gjør det mulig å gjennomføre samtaler med minst 1 meters avstand for personer som ikke er i samme husstand.

§ 17 Ansvar

Stavanger kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 18 Straff

Overtredelse av denne forskriften eller vedtak gitt med hjemmel i forskriften straffes i henhold til

covid-19-forskriften § 19. Overtredelse av § 4, § 5, § 7 og § 10 i denne forskriften straffes ikke.

§ 19 Ikrafttredelse, varighet og oppheving av andre forskrifter

Forskriften trer i kraft 19.01.2021 kl. 00.00, og gjelder frem til 08.02.2021 kl. 24.00.