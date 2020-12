Solberg: – Brexitavtale er gode nyheter for Storbritannia, EU og Norge

Statsminister Erna Solberg (H) mener brexitavtalen mellom EU og Storbritannia vil gi forutsigbarhet også for Norge.

Statsminister Erna Solberg (H) mener det er gode nyheter for både Storbritannia, EU og Norge etter at partene har blitt enige om en brexitavtale. Foto: Jil Yngland / NTB

NTB

– Jeg vil gratulere Storbritannia og EU med å ha blitt enige om en avtale for sitt fremtidige forhold. Dette er gode nyheter for Storbritannia, EU og Norge. En avtale vil gi forutsigbarhet for alle, også oss, sier statsminister Erna Solberg (H) i en kommentar.

– Nå må avtalen gjennom de formelle prosedyrene i Storbritannia og EU. Norge har på plass ordninger, enten midlertidige eller permanente, på en rekke områder, og er godt rustet for det som vil være en ny situasjon også for norske bedrifter og borgere, fortsetter Solberg.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener at Norge i dag har klart å få til et godt samarbeid med Storbritannia, men ser nye utfordringer.

– Uavhengig av våre forberedelser vil det være områder hvor samarbeidet med Storbritannia blir mer krevende når de forlater det indre marked og andre samarbeidsordninger som er basisen for mye av samarbeidet mellom Norge og Storbritannia i dag, sier Søreide i en pressemelding.

Norge er klare for overgangen 1. januar, og arbeider videre for en frihandelsavtale med Storbritannia.

– Sentralt i Norges forberedelser er den midlertidige vareavtalen som sørger for at vi unngår toll på industrivarer etter nyttår. Samtidig fortsetter vi arbeidet med frihandelsavtalen slik at den kan tre i kraft så raskt som mulig, sier næringsminister Iselin Nybø (V).