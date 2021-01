Hva skal denne dammen på Våland hete?

«Dam ved kultverten mot Tjodolvs gate». Det kan vel ikke en dam i Stavanger hete for all fremtid, mener en leser. Og utfordrer til en navnekonkurranse.

Dammen i Gamlingenparken – hva bør den hete? I bakgrunnen sees gangbroen over E39. Foto: Janne Håland

Elisabeth Bie Journalist

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Fredag formiddag kom nyheten som vi sjelden får i Stavanger, og som mange hadde ventet spent på:

«Vannassen, Lausnesvatnet, Vikestemmen og Dalestemmen i Stavanger har sikker is. Det samme har dammen ved kulverten mot Tjodolvs gate».

«Dammen ved kulverten mot Tjodolvs gate»? Det kan ikke dammen hete, mener leseren. Og oppfordrer derfor både Aftenbladet og Stavanger kommune til å arrangere en navnekonkurranse, slik at dammen kan få sitt eget navn.

Dammen det er snakk om er ikke store dammen, og den ligger midt i det som nå heter Gamlingenparken på kulverten i nærheten av der Gamlingen – eller Stavanger svømmestadion – lå før.

Så har du et godt navneforslag – skriv det gjerne i kommentarfeltet under her.

