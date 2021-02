Terningkast fem gleder Chopan: - Stor anerkjennelse for alt arbeidet vi legger ned

«Take-away versjonen» av 100-ugå i Sandnes er i gang og Aftenbladet har besøkt 20 av de 21 påmeldte restaurantene. Chopan Tandoori fikk 5-er på terningen, for kyllingretten «Butter chicken».

Restauranten Chopan fikk 5 på terningen av Aftenbladets anmeldere Kine Hult og Leif Tore Lindø, for kyllingretten «Butter chicken», i 100-ugå. Foto: Jan Inge Haga

I anmeldelsen til Aftenbladets journalister Kine Hult og Leif Tore Lindø, sto det mandag følgende: «Hvis du først skal rasere slankekuren med litt butterchicken, er dette den du vil ha. Store, saftige og møre biter av kyllingfilet svømmer i en aromatisk, herlig saus, og her har de virkelig dratt til på tilbehør-fronten, med friske urter, syrlig, syltet løk, tre deilige dipper og luftig, krydret ris. Et skikkelig festmåltid.»

– Veldig gledelig å få fem på terningen. Det er en stor anerkjennelse for alt arbeidet vi legger ned i og rundt 100-ugå, sier medeier og daglig leder Nazir Safi (27).

Butter chicken-retten er en klassisk indisk rett hvor smaken og styrken kan tilpasses både små og store.

– I tillegg er den folkets favoritt i vår restaurant. Mandag hadde vi 333 bestillinger på den retten.

Chopan Tandoori er en halal indisk restaurant - med afghansk vri. De har holdt til i Sandnes sentrum siden 2017.

– Fordi vi er fra Afghanistan serverer vi tandoori, curry og biryani-retter, inspirert av Afghanistan, India og Pakistan. Chopan betyr gjeter, og en som «passer på» dyrene, spesielt lam, ute på beitene.

Restauranten samarbeider med IMS (internasjonal matsenter), som holder til en etasje under, når det gjelder leveranse av ferske råvarer.

Ikke første femmeren

Det er bransjeforeningen Værtskapet som for åttende gang arrangerer 100-ugå. Chopan var med for første gang i 2018. De mener det er like stas hver gang.

– Det er en fin anledning for restauranter i Sandnes til å vise frem det beste av det beste.

Chopan har aldri fått sekser, men femtallet har dukket opp ved flere anledninger.

– Både i Aftenbladet og i Sandnesposten har vi fått 5 før, blant annet for afghansk pilau og chicken tikka masala.

I år er det ingen som har fått full pott av Aftenbladets anmeldere.

Travle dager

Værtskapet er opptatt av å få ting til å skje i Sandnes, og det gjør det virkelig denne uken.

– Det er veldig travle dager og alle må bidra for å holde trykket oppe. Men alle syns det er en veldig kjekk uke.

Kokkene har forberedt seg godt til denne uken og legger enorm stor innsats i alt vi serverer.

– Det har vært mye å gjøre i dagene før, med forberedelser, testing og klargjøring. Nå er det mange take away-bestillinger, og dagene er fulle fremover, sier Safi.

Disse 21 spisesteder er med på 100-ugå, i terningkast rekkefølge:

(Det er tilfeldig hvilen restaurant som står øverst, i den samme terningkast-puljen).

5 Chopan Tandoori

5 Ti – Spiseri & bar

5 Noi

5 Hekkan Burger

5 Hereford & Friends Steakhouse

5 Sabi Sushi

4 Lille Bangkok

4 Chai Nashta by Mogul India

4 Jai hind

4 iSushi

4 Delikatessen by Food Fighters

4 Sandnes Brygge

4 Yod Siam Thai Restaurant

4 Huong Viet

3 Royal Thai Restaurant

3 Flambee Cafe

3 Vitenfabrikken

2 Sandnes Sushi

2 Lunchbaren AS

2 Sakura Sushi

Spor3

