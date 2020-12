Det snør, det snør i Sirdal

Torsdag morgen anslår daglig leder i Sirdal skisenter at det har kommet 10 centimeter med nysnø.

Torsdag morgen lavet det ned på Sinnes. Foto: Privat

– Det snødde tett i dag morges, nå er det litt roligere. Men de har meldt 30–40 centimeter til i løpet av dagen, sier Øystein Tjørhom, som sitter i brøytebilen da Aftenbladet ringer.

– Det begynner å hjelpe nå. Målet er fortsatt å åpne 12. desember, vi lever i håpet, men det er ikke sikkert det går. Vi må i hvert fall ha 40–50 centimeter med snø til, vi kan ikke tråkke på det som har kommet til nå. Vi håper også på en god kuldeperiode så vi kan produserer skikkelig noen dager, sier Tjørhom.

Torsdag formiddag ligger gradestokken på rundt null.

På værmeldingstjenesten Yr.no er det gul varseltrekant på Sinnes både torsdag og fredag, grunnet mye snø. Torsdag ventes lokalt 20–50 centimeter med snø over 400–600 meter.

Statsminister Erna Solberg sa torsdag til VG at regjeringen ikke har planer om å stenge skiheiser, selv om det nettopp var skiturister som tok med seg koronaviruset hjem fra Alpene i fjor vinter.

– De som reiser på fjellet i julen for å stå på ski må følge smittevernreglene. Men vi tror ikke det er et stort arnested, så lenge man ikke har åpnet afterskien. Dere kan godt skrive at vi ikke stenger skiheiser i romjulen, men vi vet ikke hva som skjer etterpå, sier Solberg til VG.