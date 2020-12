Snøfall i Sirdal: Kommune­overlegen bekymret for julen

Torsdag laver snøen ned i Sirdal. Fortsetter snøværet, kan Sirdal skisenter klare åpning til 12. desember. Samtidig bekymrer kommuneoverlegen seg for julen.

Torsdag morgen lavet det ned på Sinnes. Foto: Privat

Camilla Bjørheim Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

– Det snødde tett i dag morges, nå er det litt roligere. Men de har meldt 30–40 centimeter til i løpet av dagen, sier Øystein Tjørhom, som sitter i brøytebilen da Aftenbladet ringer torsdag morgen.

– Det begynner å hjelpe nå. Målet er fortsatt å åpne 12. desember, vi lever i håpet, men det er ikke sikkert det går. Vi må i hvert fall ha 40–50 centimeter med snø til, vi kan ikke tråkke på det som har kommet til nå. Vi håper også på en god kuldeperiode så vi kan produserer skikkelig noen dager, sier Tjørhom.

Torsdag formiddag ligger gradestokken på rundt null.

På værmeldingstjenesten Yr.no er det gul varseltrekant på Sinnes både torsdag og fredag, grunnet mye snø. Torsdag ventes lokalt 20–50 centimeter med snø over 400–600 meter.

Bekymret kommuneoverlege

Mens turistnæringen i Sirdal gleder seg over snøfallet, er kommuneoverlegen noe mer avmålt. Han er bekymret for det store inntrykket turister som snart kommer til bygda.

– Vi frykter julen, sier kommuneoverlege Paul Otto Vindelev i Sirdal.

Han forteller at det er gjort en rekke tiltak i forkant av sesongstarten og juleferien.

– Vi venter et sted mellom 15.000 og 20.000 turister. Det er utenkelig at vi ikke får smitte, sier Vindelev, og føyer til at det per i dag ikke er smitte i kommunen.

Kommunen har dialog med både butikker, serveringssteder og skiheiser for å sørge for god tilrettelegging foran sesongstart.

– Det er satt opp en del markeringer, blant annet i butikker., for å bidra til at folk holder avstand. I skiheisene er det lagt til rette for én og én i køen, samt gjort tiltak for å unngå trengsel i skiutleien, sier Vindelev, og minner om at de nasjonale koronareglene gjelder også i Sirdal.

– På serveringsstedene må man sitte til bords, skjenkingen slutter ved midnatt og det slippes ikke inn gjester etter klokken 22. Svømmehaller vil ha begrenset antall besøkende. Vi håper hyttefolk tar anbefalingene på alvor, det kan være lett å glemme ser ut når man er ute og koser seg, sier kommuneoverlegen.

Grønt lys fra Erna

Statsminister Erna Solberg sa torsdag til VG at regjeringen ikke har planer om å stenge skiheiser, selv om det nettopp var skiturister som tok med seg koronaviruset hjem fra Alpene i fjor vinter.

– De som reiser på fjellet i julen for å stå på ski må følge smittevernreglene. Men vi tror ikke det er et stort arnested, så lenge man ikke har åpnet afterskien. Dere kan godt skrive at vi ikke stenger skiheiser i romjulen, men vi vet ikke hva som skjer etterpå, sier Solberg til VG.