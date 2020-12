Go-Ahead kutter avganger på Jærbanen

Færre passasjerer fører til færre avganger på Jærbanen, melder Go-Ahead i en pressemelding. Flere av endringene skjer med virkning fra førstkommende helg.

Den midlertidige nedskaleringen er bestemt i dialog med jernbanedirektoratet, og de første endringene vil tre i kraft allerede fredag 4. desember. Foto: Jan Kåre Ness

Det er kraftige smitteverntiltak og en nedgang i antall reisende i forbindelse med koronapandemien som gjør at Go-Ahead innstiller avganger på Jærbanen. Nattlokaler, altså lokale nattog, i helgene innstilles fra 4. desember.

- Med den andre smittebølgen i Norge og de nasjonale og lokale smitteverntiltakene som følger av den, tilpasser vi togtilbudet samtidig som vi opprettholder den viktige samfunnsfunksjonen toget er. Enkelt sagt så opprettholder vi tilbudet der det er stort behov, og nedskalerer der det er mindre behov, skriver administrerende direktør Cathrine Elgin i Go-Ahead Norge i en pressemelding.

Blant avgangene som nedskaleres midlertidig er nattlokalene, Nærbø-vendingene lørdag og søndag og Skeiane-vendingene utenom rush.

- Vi oppfordrer alle reisende til å følge med på våre hjemmesider for oppdateringer. Det er også viktig for oss å si at vi virkelig ser frem til å etter hvert kunne gjøre det vi liker best, nemlig å kjøre tog, skriver Go-Ahead i pressemeldingen.