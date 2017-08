Problemer med den ene bilen som transporterer avisene fra Bergen, gjør at mange abonnenter får Aftenbladet sent i dag.

Fra distribusjonen meldes det at rundt 18.000 aviser blir levert ut sent i dag. Det er ikke oppgitt noe tidspunkt for når alle avisene skal være levert ut.

Aftenbladet beklager forsinkelsen på det sterkeste.

Abonnenter kan laste ned dagens e-avis her:

E-avis mandag 28. august