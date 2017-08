Gikk seg fast i fjellet

En politipatrulje rykket ved 3-tiden natt til onsdag ut til Skreå, som ligger i nærheten av Hommersåk. To menn på 22 og 27 år kom seg ikke ned fra fjellet, og hadde derfor varslet hovedredningssentralen. Det var mørkt og bratt, de hadde ikke lykt og kunne ikke finne stien.

Politipatruljen var i visuell kontakt med de to ved hjelp av lykt, men det viste seg å være for bratt og mørkt til at politiet kunne ta seg opp til de to. Situasjonen ble ikke vurdert som kritisk. De to hadde varme klær, og været var bra.

Ved 6-tiden i morges ble det endelig lyst nok til at de to kunne finne stien og komme seg ned for egen maskin.